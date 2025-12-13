Como, Fabregas: "Contro la Roma è importante ma non guardo troppo in là"

"A Roma la partita è abbastanza importante, non voglio guardare troppo in là. Sono molto curioso, è positivo giocare così tante partite di fila fuori casa. Un'esperienza per me, i ragazzi e la società": Cesc Fabregas vede il bicchiere mezzo pieno in ogni circostanza e non è impaurito dagli impegni del Como in trasferta. Fabregas parla degli infortuni 'pesanti': "Alvaro Morata vuole capire l'importanza dell'infortunio, ma ovviamente gli spiace molto. E speriamo possa tornare il prima possibile. Douvikas lo vedo come sempre, non ha mai mancato un allenamento, è forte fisicamente e vuole sempre fare meglio". Pesa il 4-0 subito contro l'Inter: "Cos'ha lasciato? Tanto. Spesso si analizza troppo, è tutta colpa mia. Alzo la mano davanti ai giocatori, è una mia responsabilità per come ho preparato la partita contro una squadra top top top. Tuttavia, siamo in un momento di costruzione e crescita. I ragazzi hanno provato di tutto. Poi collettivamente dobbiamo migliorare. Ma a parte questo, la squadra ha dimostrato sempre un atteggiamento giusto: compete, non molla, gioca con identità. Ed è questo che mi piace vedere".