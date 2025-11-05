Wolff scuote Antonelli: "Quest'anno ha fatto esperienza, nel 2026 vedremo il vero Kimi"

Tra i piloti chiamati ad una missione più impegnativa del solito a San Paolo del Brasile c'è sicuramente Andrea Kimi Antonelli, completamente a digiuno di esperienza sulla pista tutta saliscendi e curvoni "da pelo" che ospita nel finale settimana il ventunesimo appuntamento del Mondiale. Senza dimenticare che - curiosamente ma... non del tutto - è stato nei GP overseas che AKA ha fornito quest'anno le migliori dimostrazioni del suo talento: su tutte la pole position nella Sprint di Miami e il suo primo (e fin qui unico) podio, un mese e mezzo dopo con il terzo posto nel Gran Premio del Canada vinto dal compagno di squadra George Russell.