Wolff scuote Antonelli: "Quest'anno ha fatto esperienza, nel 2026 vedremo il vero Kimi"

A proposito del suo pilota italiano, il plenipotenziario Mercedes sostiene che il meglio deve ancora veniredi Stefano Gatti
© Getty Images
Tra i piloti chiamati ad una missione più impegnativa del solito a San Paolo del Brasile c'è sicuramente Andrea Kimi Antonelli, completamente a digiuno di esperienza sulla pista tutta saliscendi e curvoni "da pelo" che ospita nel finale settimana il ventunesimo appuntamento del Mondiale. Senza dimenticare che - curiosamente ma... non del tutto - è stato nei GP overseas che AKA ha fornito quest'anno le migliori dimostrazioni del suo talento: su tutte la pole position nella Sprint di Miami e il suo primo (e fin qui unico) podio, un mese e mezzo dopo con il terzo posto nel Gran Premio del Canada vinto dal compagno di squadra George Russell.
© Getty Images
Non è sfuggito agli osservatori più attenti il miglior rendimento di Antonelli su piste a lui poco o nulla note e in Gran Premi lontani da casa e... dalla pressione mediatica che ha in parte contribuito (per sua stessa ammissione) al periodo di appannamento della scorsa estate. Ed è proprio su quest'ultimo punto che torna Toto Wolff in una recente dichiarazione che "lancia" il suo pilota verso un brillante avvenire.
"Kimi ha un futuro a lungo termine. Penso che sia stato molto difficile debuttare con questa generazione di auto ad effetto suolo senza averle guidate contro tutti i suoi colleghi che invece le conoscono bene. L'anno prossimo però si riparte da zero. Kimi ora conosce tutte le piste, sa cosa significa la pressione dei media e sa come lavorare all'interno della squadra, quindi l'anno prossimo vedremo il vero Kimi, un sicuro campione del mondo del futuro".
© Getty Images
In Brasile e nei successivi tre appuntamenti di fine campionato (Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi) Kimi può puntare a sorprendere. Il settimo posto nella classifica iridata con i suoi attuali 97 punti è sostanzialmente blindato. Lewis Hamilton (146 punti al suo attivo) è irraggiungibile. Alle sue spalle c'è Alexander Albon a quota 73 ma il trend recente del pilota della Williams (che si era fatto sotto a fine estate) è in ribasso.