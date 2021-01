Vettel: "Voglio scrivere la storia dell'Aston Martin"

FORMULA 1

Sebastian Vettel spera che il 2021 rilanci la sua carriera e scriva un nuovo capitolo nella storia dell'Aston Martin. "Non mi aspetto alcuna garanzia di successo in futuro, ma mi aspetto molto duro lavoro. Dobbiamo sfruttare l'atmosfera di ottimismo della squadra mentre cerchiamo, passo dopo passo, di avvicinarci al successo. Realisticamente, la Mercedes rimarrà la grande favorita nel 2021", ha detto il tedesco a gpblog.com.

Vedi anche Formula 1 Vettel-Stroll: la strana coppia per il ritorno dell'Aston Martin nel Mondiale "Ho più esperienza rispetto al passato credo di essere migliore rispetto ai miei anni in Red Bull. Ora abbiamo l`opportunità di scrivere un altro capitolo nella storia del Motorsport di Aston Martin. È emozionante per tutti i fan del marchio, così come lo è per la F1 e lo sport stesso", ha aggiunto l'ex ferrarista.