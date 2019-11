Vettel "stupefatto" dalla marijuana: "Ho sentito l'odore in pista"

FORMULA 1 AUSTIN

Sebastian Vettel sotto l'effetto di stupefacenti... Curioso retroscena per il pilota della Ferrari che ad Austin ha avvertito odore di Marijuana in pista mentre era al volante della sua SF90. Il tedesco durante un'intervista ha chiesto al giornalista: "Qui in Texas la marijuana è legale?". No, è vietata. E qui Seb ha stupito tutti: "Ne ho sentito l'odore in alcune curve e in corsia box, una follia". Poi ci ha riso su: "È sempre divertente correre qui".

Poi in conferenza stampa un altro episodio curioso, questa volta relativo alla sua squadra del cuore, l'Eintracht Francoforte. "Cosa ne pensi della vittoria per 5-1 sul Bayern Monaco e di Niko Kovac?", la domanda di una giornalista. Risposta piccata per il ferrarista: "Stiamo giocando a calcio o stiamo correndo qui? È così noioso il nostro sport che non avete argomenti. Penso che domani in Cina dovrebbe piovere, devo commentare anche questo?".