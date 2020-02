Vettel guarda al futuro: "Non è il momento di smettere"

Il 2020 sarà un anno cruciale per Sebastian Vettel: il tedesco si gioca la riconferma in Ferrari visto che il suo contratto in scadenza a fine della stagione. Binotto ha detto che sono iniziate le trattative, ma molto dipenderà dai risultati e dal confronto con Charles Leclerc fresco di rinnovo fino al 2024. In molti hanno ipotizzato anche l'ipotesi del ritiro, ma il quattro volte campione del mondo ha smentito: "Non ci sono segnali nè motivi per cui non debba continuare", le parole in un'intervista sul numero speciale di Sport Bild.