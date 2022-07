Vettel annuncia il ritiro, il saluto della Ferrari: "È stato un onore, ti vogliamo bene"

FORMULA 1

Il paddock saluta Seb dopo il suo addio alla F1. Lewis: "Ogni tua nuova strada sarà esaltante". Schumacher: "Triste che lasci, felice per la tua nuova vita"

"È stato un onore condividere con te così tanti ricordi in Formula 1. Non vediamo l'ora di goderci insieme le ultime gare nel paddock. Ti vogliamo bene. In bocca al lupo per le tue sfide future nella vita". La Ferrari saluta così Sebastian Vettel dopo il suo annuncio di ritiro a fine stagione. Pilota della rossa dal 2015 al 2021, il tedesco a Maranello ha collezionato 14 vittorie su 53 GP disputati, 12 pole position e due mondiali sfiorati nel biennio 2017-2018. Nel momento del divorzio dalla Ferrari, Vettel aveva salutato la scuderia e tifosi con una dichiarazione di amore che non verrà mai meno: "Questa scuderia avrà sempre un posto speciale nella Formula 1 e le auguro tutto il successo che merita. Voglio poi ringraziare tutta la famiglia Ferrari e, soprattutto, i suoi tifosi sparsi in tutto il mondo per il sostegno che mi hanno dato in questi sei anni". Oggi il team ha ricambiato il messaggio di affetto.

Lanon è stata l'unica a voler ricordare e celebrare la lunga carriera di. Su Twitter, infatti, la sua attuale scuderia, ma anchee alcuni colleghi del tedesco come il giovanehanno speso parole di stima per il 4 volte campione del mondo.

Aston Martin: "Sebastian, hai ispirato così tante persone durante la tua carriera, sia in Formula 1 che oltre. Siamo orgogliosi di chiamarti un compagno di squadra, un amico e di aver fatto parte del tuo viaggio, così come tu hai fatto parte del nostro".

: "Seb, è stato un onore chiamarti avversario e. Lasciare questo sport migliore di come l'hai trovato è sempre l'obiettivo. Non ho dubbi che qualunque cosa accadrà per te sarà eccitante, significativa e gratificante. Ti amo, amico".

Carlos Sainz: "Apprezzerò sempre ogni momento che abbiamo trascorso insieme e non vedo l'ora che ne arrivino molti altri. Sono sicuro che questo prossimo capitolo sarà emozionante e arricchente come il precedente e auguro davvero a te e alla tua famiglia tutto il meglio per il futuro". Il pilota spagnolo aggiunge: "È stato un vero piacere e un grande onore aver condiviso tutti questi anni al fianco di una persona come te. Sei sicuramente uno dei motivi per cui mi sono innamorato di questo sport e sei sempre stato uno dei miei principali riferimenti, sia in pista che fuori". E conclude: "Concludiamo questa stagione alla grande con delle corse vere!!!".

: "Sono così triste che tu te ne vada, ma allo stesso tempo eccitato per te e per questo nuovo capitolo della tua vita. Sei stato e sei ancora una persona così importante per me e". E ancora: "Grazie per tutto ciò che hai fatto per lo sport che entrambi amiamo, non vedo l'ora che arrivino le nostre ultime gare insieme.".

: "Per sempre una leggenda dello sport.Danke Seb".

: "Una leggenda. Congratulazioni per una carriera straordinaria, Sebastian Vettel.".

Formula1: "C'è un solo Sebastian Vettel!"