 Verstappen: "Weekend incredibile, fiero del nostro team". Piastri: "Giornata speciale, anzi indimenticabile"

GP GIAPPONE F.1

Tutto facile per il campione del mondo nel GP che consegna al suo team il titolo Costruttori

© Getty Images È stato un weekend incredibile, la mia macchina andava benissimo con ogni tipo di mescola ma la cosa più importante oggi è il titolo Costruttori. Sono fiero degli uomini del nostro team: quelli che sono qui in pista e quelli che lavorano a casa. Tornando alla gara, tutto è filato liscio: ho solo avuto un problema di slittamento allo stacco al semaforo. Da lì in poi però... gara tranquilla". Tutto facile per Max Verstappen a Suzuka. Archivia definitivamente Suzuka e rende onore allo staff Red Bull per la conquista del sesto titolo Costruttori messo al sicuro in Giappone dal suo team.

© Getty Images

Il Team Principal Christian Horner sottolinea i meriti della Honda e ne approfitta per sottolineare l'ennesima giornata storta di Perez:

"Gara fantastica ma soprattutto anno fantastico: il migliore di sempre. Grande lavoro del team qui e casa, a Milton Keynes. Grazie a tutti i nostri uomini e ai nostri partners. Su Max... cosa dire ancora? È a un livello superiore a tutti gli altri. Perez ha litigato un po'.... con l'ala anteriore poi la penalità e l'incidente con Magnussen. Non ha avuto un grande giornata ma si riprenderà e comunque ha dato il suo contributo alla conquista del titolo. Honda è stata un grande partner per noi ed è fantastico vincere nel suo Paese. Dobbiamo ringraziarli per tutto il supporto che ci hanno dato in questi anni".

© Getty Images

Solo sorrisi in casa McLaren. Beffato da Piastri in qualfica, Norris si è rifatto con gli interessi sulla distanza:

"Un'altra giornata fantastica per noi: abbiamo fatto un grande lavoro, fin dal via. Ottima partenza per me, ho provato anche ad attaccare Verstappen ma... Max è Max! Abbiamo avuto un buon ritmo-gara e sono contento anche per il podio di Oscar: è la prima volta che saliamo sul podio insieme! Abbiamo fatto grandi progressi, sono fiero del team. Potremmo avere ancor qualche momento difficile davanti ma... stiamo arrivando". (Lando Norris)

© Getty Images

"Una giornata davvero speciale, che ricorderò a lungo. Ringrazio il team per quello che ha fatto per aiutarmi a realizzare questo sogno, che è riservato a pochi, a maggior ragione nell'anno del debutto. Non è stata la mia gara migliore ma sono contentissimo lo stesso. Ho avuto un buon ritmo soprattutto nella seconda parte del GP. Sono felice per il podio, ne voglio subito un altro". (Oscar Piastri)

Bilancio non particolarmente brillante per Mercedes, in buona sostanza quarta forza di Suzuka, soprattutto a causa di una gestione-gara poco lungimirante, sfociata in un finale un po' "pasticciato":

"Non proprio uno scenario perfetto per noi oggi. Oggi lo scambio di posizioni si è reso necessario: siamo in lotta con la Ferrari, mentre Russell è molto lontano da me nella classifica piloti, quindi per lui oggi non faceva differenza. Non ci giochiamo nulla tra di noi, mentre la sfida con la Ferrari è apertissima. (Lewis Hamilton)

"All'inizio avevo più passo di Lewis, nella prima parte del GP ci siamo dati battaglia in un paio di occasioni e questo ci ha fatto perdere tempo. Oggi è stato un po' frustrante ma alla fine è cambiato poco o nulla. Prendiamo gli aspetti positivi: la strategia a sosta unica era improbabile ma l'abbiamo resa possibile". (George Russell)