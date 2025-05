F1 Miami, tensione Ferrari: team radio incrociati tra Hamilton e Leclerc

Il giro seguente Vasseur dà il via libera allo scambio di posizioni ma Hamilton non riesce ad avvicinare davvero Antonelli, tocca quindi a Leclerc protestare: "Adesso però deve andare veloce (si riferisce a Hamilton, ndr). Ora mi arriva l'aria sporca, non sapevo che Sainz (nono, ndr) fosse così vicino".