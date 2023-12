INCREDIBILE, MA VERO

Il pilota di Formula 1 pluricampione del mondo fermato da un'agenzia di noleggio in Portogallo: niente bolide da 300 km/h

© ufficio-stampa Se ti dicono Max Verstappen, pensi a uno che può tutto nella vita. Basta volere e il pilota olandese potrebbe garantirsi qualsiasi cosa desiderata. Benefici di patrimonio valutato intorno ai 120 milioni di euro. Figuriamoci se il diseiderio fosse legato al mondo dei motori. Eppure noleggiare e guidare una Mercedes AMD GT (nella foto il modello) si è rivelato per lui impossibile.

Verstappen se n'è reso conto una settimana fa ad Algarve, in Portogallo, dove era arrivato con tre jet privati insieme a famiglia e amici, quando avrebbe voluto guidare quel modello, ma lo staff della società di autonoleggio Sixt gli ha spiegato che per quell’auto l’assicurazione impone che si siano compiuti almeno 30 anni.

Verstappen, uno che ha vinto la sua prima gara di Formula 1 a 18 anni, secondo quanto riportato dal tabloid inglese Sun, "è rimasto sconvolto dalla comunicazione" ripiegando su una BMW Serie 5, velocità massima di 250 km/h. Un portavoce di Sixt si è scusato pubblicamente: "Naturalmente, non c’è alcun dubbio sulle capacità di guida di Verstappen e sulla sua esperienza con auto potenti, ma il nostro dipendente ha rispettato le regole legate ai contratti di assicurazione. A Verstappen è stata consegnata un'altra vettura premium".