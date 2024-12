Verstappen: "Tirata con Norris, poi in gestione"". Piastri: "Non il risultato che ci aspettavamo"

"È stata una gran bella gara. La macchina era migliorata molto già in qualifica, il primo stint è stato velocissimo e tiratissimo tra me e Norris. La pista aveva molto grip e le gomme stavolta hanno retto bene, abbiamo potuto spingere al limite. Siamo andati lunghi al primo stint, poi nella seconda parte del Gran Premio abbiamo gestito, anche per via delle Safety Car. Era molto tempo che non eravamo così competitivi e vincenti in condizioni normali. Nella seconda ripartenza ho rischiato il sorpasso da Norris perché era difficile scaldare le gomme dure: ho provato a inventarmi qualcosa ma non ha funzionato, mancava l'aderenza. Però ho tenuto duro alla prima staccata. Non so bene cosa potremo fare ad Abu Dhabi: in passato abbiamo fatto bene laggiù, cercherò di lottare ancora per la vittoria. Intanto sono molto contento per me stesso e per tutto il mio team". Max Verstappen riassume così la sua nona vittoria stagionale e sembra covare già il proposito di andare in doppia cifra nel "sipario" di Abu Dhabi.