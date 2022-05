Verstappen Sr contro la Red Bull: "A Monte Carlo non ha aiutato Max"

Il terzo posto al GP di Monaco ha consentito al figlio di allungare in classifica su Leclerc, ma a Jos Verstappen non è andata giù la strategia della Red Bull che alla fine ha avvantaggiato Sergio Perez. "La Red Bull ha ottenuto un buon risultato, ma allo stesso tempo non ha fatto abbastanza per aiutare Max a prendere la testa della corsa - ha scritto l'ex pilota sul suo blog -. Il fatto che sia arrivato terzo lo si deve all'errore della Ferrari in quella seconda sosta di Charles Leclerc. In questo senso, il leader del campionato, cioè Max, non è stato aiutato dalla strategia scelta. Per me è stata una delusione".