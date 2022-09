Verstappen sceglie Sparco: ufficiale l'accordo con Red Bull

formula 1

L'azienda torinese fornirà tutto l'equipaggiamento tecnico alla scuderia inglese

© ufficio-stampa Sparco vestirà Max Verstappen e tutto il team Red Bull a partire dalla prossima stagione di Formula 1. È ufficiale, infatti, l'accordo tra l'azienda torinese e la scuderia di Milton Keynes come nuovo Technical Racewear Partner. Il campione del mondo indosserà così la nuova tuta Superleggera con omologazione FIA 8856-2018, nata come naturale evoluzione della storica tuta Superleggera di Sparco, che nei primi anni 2000 offriva un compound conforme allo standard FIA 8856-2000, con altissime prestazioni, e che già all'epoca si laureava come la tuta più leggera, con un peso inferiore di circa il 20% rispetto a tute simili. L'olandese e il messicano Perez useranno anche guanti Arrow Biotech e scarpe X-light+ della linea Sparco. I membri della Garage Crew saranno dotati di una linea dedicata di prodotti derivati dalla tuta Sparco "Competition" e dai guanti "Tide Meca" per soddisfare tutte le esigenze di comfort e sicurezza in base alle specifiche necessità del team.

Soddisfazione da parte di Aldino Bellazzini, Presidente e Amministratore Delegato di Sparco: “Sparco è un’azienda tecnologicamente avanzata, caratterizzata da una continua ricerca e sviluppo per soddisfare tutti i migliori standard di prestazioni, sicurezza e qualità. Guardiamo a questa partnership come a un’opportunità per metterci ulteriormente alla prova. Questo è il motivo alla base delle collaborazioni e delle partnership a lungo termine che abbiamo già sviluppato con diversi attori del motorsport. Crediamo fermamente che Oracle Red Bull Racing rappresenti un’enorme opportunità per Sparco di continuare e progredire su questa strada e siamo onorati che loro abbiano scelto Sparco per la prossima stagione e per quelle successive”.

Christian Horner, direttore del team Oracle Red Bull Racing e CEO, ha scelto la sicurezza: “Garantire ai nostri piloti e al nostro Race Team la massima sicurezza possibile è sempre la nostra prima priorità. Sparco è all’avanguardia nella sicurezza degli indumenti da gara da oltre quarant’anni e siamo lieti di accoglierli nel Team. Il fatto che la loro dedizione alla sicurezza sia accompagnata dalla ricerca di prestazioni e leggerezza, considerazioni fondamentali nelle corse, rende la collaborazione ancora più entusiasmante“.