Verstappen sale in cattedra, Leclerc nella sua scia. Sainz ko alle Piscine

PROVE 2

Termina nel peggiore dei modi per il ferrarista spagnolo la prima giornata di prove nel Principato

© Getty Images Autore del miglior tempo nel primo tempo nel turno di inizio pomeriggio, Carlos Sainz chiude il secondo contro le barriere all'uscita delle Piscine e deve accontentarsi del terzo tempo alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc e del campione del mondo in carica Max Verstappen che riscatta con il miglior tempo assoluto una prima sessione così così. L'olandese gira in un minuto, dodici secondi e 462 millesimi, staccando di 65 millesimi il ferrarista monegasco e di 107 lo stesso Sainz. Quarto tempo per Fernando Alonso (+0.222)con la Aston Martin. Cresce la McLaren, quinta con Lando Norris (0.444) che si mette dietro la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Sergio Perez, vincitore del GP di Monaco di dodici mesi fa.

© Getty Images

Ad occupare la parte bassa della top ten sono Valtteri Bottas che sfrutta la sua esperienza per "staccare" l'ottavo tempo davanti alle due Alpine di Pierre Gasly e di Esteban Ocon. Fa un passo indietro Lance Stroll (undicesimo), che anche a Montecarlo - soprattutto a Montecarlo... - non riesce ad avvicinare le performances del proprio compagno di squadra. Migliora George Russell che però non va oltre il dodicesimo tempo con un tempo di 729 millesimi superiore a quello del leader Verstappen ma riesce se non altro a limitare a poco più di due decimi un ritardo da Hamilton che nel primo turno era intorno al secondo pieno.

© Getty Images

La giornata d'apertura della sesta tappa iridata va quindi in archivio con la prova di forza del campione in carica che cambia decisamente passo tra primo e secondo turno e con una Ferrari che sembra pronta a giocarsi le proprie chances nella caccia alla pole position sia con l'idolo di casa Leclerc sia con il suo compagno di squadra spagnolo, al netto dell'errore che lo ha spedito contro le barriere all'uscita della seconda esse delle Piscine, vale a dire proprio dove Leclerc e Verstappen si erano... salvati in extremis nel primo turno! Tra i top team, quello di Maranello sembra attualmente l'unico (o comunque quello con le maggiori possibilità) in grado di poter puntare con entrambi i propri piloti alla missione pole position e da questo punto di vista una prima fila tutta rossa non è un'ipotesi da... fantascienza. Come d'altra parte accaduto dodici mesi fa grazie alla pole di Leclerc (la seconda consecutiva) davanti al compagno di squadra spagnolo.

© Getty Images

Aston Martin, Mercedes e McLaren puntano versosimilmente a un posto in seconda fila e a farlo rispettivamente con Alonso, Hamilton e Norris, visto l'attuale divario prestazionale tra questi tre e - come visto poco sopra - i loro compagni di squadra Stroll, Russell e Piastri. Discorso diverso per Sergio Perez che ha chiuso il venerdì monegasco in settima posizione a mezzo secondo abbondante (529 millesimi per la precisione) da Verstappen. Il messicano ha infatti buone possibilità di risalire la classifica e di diventare un cliente pericoloso per tutti: già in qualifica ma soprattutto nel GP domenicale. Lo dicono la sua vittoria nel 2022 e la sua indubbia predilezione per i tracciati cittadini.

© Getty Images

Nella seconda pagina della classifica, Guany Zhou migliora notevolmente portandosi in tredicesima posizione davanti alle Haas-Ferrari di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, mentre si mette male per la Williams che occupa le ultime sue caselle del ranking con Alexander Albon (che gira solo nel finale a causa del suo incidebte delle Prove 1 a Sainte-Devote e con Logan Sargeant, il cui sedile è sempre più a rischio. Appena meglio (anzi, meno peggio...) fa Alpha Tauri: sedicesimo tempo per Yuki Tsunoda, diciassettesimo per Nyck De Vries. A separare il team di Faenza da quello fondato da sir Frank Oscar Piastri, in grave ritardo sul compagno di squadra Norris (quasi otto decimi) e più che mai atteso a una qualifica da riscatto pieno.