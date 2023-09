Verstappen: "Pole nel mirino ma occhio al degrado gomme". Norris: "Noi e Ferrari per il secondo posto" 

GP GIAPPONE F.1

Il campione del mondo "in controllo" a termine della prima giornata di prove del sedicesimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images "Siamo partiti bene fin da subito, è stato piacevole guidare oggi. Ho notato subito che il problema sarà il degrado delle gomme in gara: qui è molto alto. Però noi siamo partiti bene, abbiamo un bel vantaggio in termini di performance sui nostri avversari, anche se Ferrari e McLaren non sono così lontane. Noi intanto restiamo concentrati su noi stessi. Se faremo il nostro lavoro, la pole position non dovrebbe sfuggirci". Max Verstappen autografa una prima giornata di prove da "posizione dominante" e si vede già in pole position: difficile dargli torto!

"Il degrado gomme sarà la chiave del weekend. Questa gara sarà più complicata di Singapore. Il nostro passo è buono, non soffriamo, ma ci sono tante squadre competitive, dobbiamo vedere come andrà con il long run. Red Bull sarà forte sia in qualifca che in gara, ma noi possiamo giocarcela per il secondo posto con la Ferrari, perché Verstappen è imprendibile ma noi siamo spesso riusciti a battere Perez". (Lando Norris)

"Giornata movimentata: abbiamo capito la direzione da prendere in termini di bilanciamento: Singapore è alle spalle, speriamo di qualificarci bene perché il degrado-gomme qui è elevato. Saremo sicuramente molto forti in assetto da qualifica e poi anche in gara". (Sergio Perez)

"Dobbiamo studiare i dati raccolti nelle prime due sessioni di prove. Speriamo di essere competitivi ma al momento non ne ho idea. Le sensazioni sono buone, intanto. D'altra parte è sempre belo guidare qui, questa pista regala sempre emozioni: le Formula Uno attuali sono fatte per piste così! Speriamo di essere veloci in qualifica: l'obiettivo minimo è arrivare in Q3, come abbiamo sempre fatto quest'anno, sarà una bella battaglia". (Fernando Alonso)

"Fare bene in qualifica per partire più avanti possibile e combattere il degrado gomme: sono queste le cose più importanti qui. Su questa pista sorpassare non è facile come potrebbe sembrare soprattutto nel primo settore e se sei bloccato nel traffico il degrado-gomme aumenta. Per la gara quindi bisogna lavorare di fino sulla strategia e se parti avanti è un lavoro che puoi fare con poiù serenità". (Oscar Piastri)