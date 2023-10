Verstappen: "Pista complicata ma gran giornata". Russell e Hamilton: "Le Ferrari sono dietro..."

GP QATAR F.1

Il pilota olandese rilassato nelle dichiarazioni dopo le qualifiche di Losail

© Getty Images "È un grande inizio di weekend per noi anche se è stato abbastanza complicato con il nuovo asfalto. Deve ancora gommarsi e il grip è piuttosto altalenante perché rischi di sbandare con il posteriore, però sono molto contento della pole ed è stata una grande giornata per noi. Siamo in pole e voglio vincere la Sprint, ma cerchiamo di avere una buona giornata sabato. La macchina è veloce e ovviamente domani ci saranno condizioni diverse e sarà difficile preparare le gomme per farle funzionare bene con la sabbia che poi arriva in pista. Non potevo sperare in nulla di meglio". Business as usual o quasi per Max Verstappen che ha agevolmente ragione sulla concorenza e stacca l'ennesima pole.

© Getty Images

Dopo la retrocessione di Norris, ad affiancare Verstappen in prima fila sarà George Russell. Mercedes benefcia con Lewis Hamilton anche della cancellazione del miglior tempo dell'altra McLaren di Oscar Piastri.

"Oggi è stato complicato un po' per tutti. L'asfalto nuovo è scivoloso e c'era tanto vento, quindi c'era molta sabbia in pista. In qualifica è cambiato tutto rispetto alle prove libere ma è stato davvero divertente e sono contento del secondo posto: siamo andati meglio di quanto ci aspettassimo. Max e la Red Bull sono in una categoria a parte, la nostra lotta è al momento con la Ferrari per il secondo posto nei Costruttori, per cui dobbiamo essere costanti e cercare di attaccare". (George Russell)

"Per quanto mi riguarda non sono esattamente soddisfatto..., però abbiamo due macchine nelle prime due file ed è questo che conta. Per me una qualifica difficile, il vento mi ha creato parecchi fastidi. Domani nella Sprint poi sarà tutto nuovo per tutti. Io posso solo mettercela tutta, dobbiamo stare davanti alle Ferrari". (Lewis Hamilton)