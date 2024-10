Verstappen risponde a Norris dopo il duello di Austin: "Non si può sorpassare oltre la linea bianca, la regola è chiara"

A sostegno di Norris si sono schierati anche i piloti di Mercedes Lewis Hamilton e George Russell che hanno espresso il proprio dissenso sulla decisione intrapresa dai commissari: "È interessante che la gente ne parli ora perché è successa la stessa cosa a me nel 2021. Se prendiamo in considerazione il Brasile, ad esempio, in frenata ero davanti ma poi l’altro pilota lascia semplicemente i freni e non fa la curva e devi andare largo. Non c’è scelta, ma poi magari i giudici ti penalizzano perché sei andato largo. Sicuramente bisogna fare qualcosa al riguardo perché sta succedendo troppo spesso. È sempre stata una zona grigia, ecco perché Max se l’è cavata per così tanto tempo. Ci sono delle incongruenze nelle decisioni, weekend dentro, weekend fuori. Come sport, dobbiamo migliorare in tutti gli ambiti e se guardiamo ad altri sport, ad esempio, hanno arbitri e giudici a tempo pieno e sono sicuro che non sarebbe una brutta cosa per il nostro sport - ha sottolineato il sette volte campione del mondo a cui si sono aggiunte le parole del compagno di box -. Max avrebbe dovuto ricevere una penalità. Quando guardo la penalità di Lando, Penso che probabilmente fosse corretto, ma anche Verstappen ha oltrepassato i limiti della pista“.