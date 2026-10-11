Verstappen: "Momento molto positivo, facciamolo ancora!" Antonelli: "Il titolo? Penso solo al prossimo GP"

"È stata molto dura oggi ma sono contento di questo podio. Sono riuscito ad approfittare della lotta tra Hamilton e Norris. È un bel risultato per il team. Non penso alla possibilità di conquistare il titolo ad Austin, adesso voglio solo pensare a fare tutto per bene quel fine settimana. Si parla del mio titolo da tanto tempo, ora ci siamo... o quasi, mi sento vicino ma so anche che e non faccio le cose per bene il risultato non arriva. Devo tenere alto il livello del io gioco, è la migliore opzione per raggiungere l'obiettivo finale. Per fortuna ho interno a me gente che mi aiuta a tenere i piedi per terra. Continuerò ancora con la macchina aggiornata: ha un grande potenziale e poi noi dobbiamo anche pensare alla macchina del prossimo ano. Ad Austin sarà più facile rispetto a qui perché non ci sarà la Sprint, quindi avremo tre turni pieni di prove libere per trovare la finestra giusta di utilizzo".