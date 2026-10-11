Verstappen: "Momento molto positivo, facciamolo ancora!" Antonelli: "Il titolo? Penso solo al prossimo GP"
Il leader del Mondiale rivive ai microfoni il passaggio-chiave del suo Gran Premiodi Stefano Gatti
© Getty Images
Max Verstappen imprendibile come ai vecchi tempi. Il quattro volte iridato trionfa per la prima volta a Marina Bay e pensa già ad allungare la serie positiva (e vincente) iniziata a Sepang. Da parte sua un Kimi Antonelli visibilmente provato ma soddisfatto allontana la tentazione di soffermarsi troppo sul match point iridato tra due domeniche negli USA.
MAX VERSTAPPEN
"Ci è voluto un po' di tempo per vincere qui a Singapore. È stata una performance molto buona, avevamo un passo ottimale su tutte le mescole, direi che oggi ha funzionato tutto come si deve. La partenza è andata bene ma... appena appena. Ho avuto problemi con la gestione della batteria nei primi giri, poi però quando li abbiamo sistemati ho allungato facilmente: volevo garantirmi un margine di sicurezza per proteggermi dal possibile undercut dei miei avversari. Gli ultimi Gran Premi sono stati molto positivi. Abbiamo una grande motivazione, vogliamo provare a ripeterci da qui alla fine del Mondiale. Sto tornando al mio livello del 2023? Spero di sì ma rispetto ad allora oggi è tutto più difficile"-
KIMI ANTONELLI
"È stata molto dura oggi ma sono contento di questo podio. Sono riuscito ad approfittare della lotta tra Hamilton e Norris. È un bel risultato per il team. Non penso alla possibilità di conquistare il titolo ad Austin, adesso voglio solo pensare a fare tutto per bene quel fine settimana. Si parla del mio titolo da tanto tempo, ora ci siamo... o quasi, mi sento vicino ma so anche che e non faccio le cose per bene il risultato non arriva. Devo tenere alto il livello del io gioco, è la migliore opzione per raggiungere l'obiettivo finale. Per fortuna ho interno a me gente che mi aiuta a tenere i piedi per terra. Continuerò ancora con la macchina aggiornata: ha un grande potenziale e poi noi dobbiamo anche pensare alla macchina del prossimo ano. Ad Austin sarà più facile rispetto a qui perché non ci sarà la Sprint, quindi avremo tre turni pieni di prove libere per trovare la finestra giusta di utilizzo".