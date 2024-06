Verstappen: "Macchina a posto ma possiamo fare ancora meglio"

"Grandioso essere qui con tutti questi fans, davanti al mio pubblico. È stata una bella giornata, sono molto contento. Ho trovato con la vettura subito un buon bilanciamento in qualifica. Abbiamo avuto solo un piccolo problema nelle prove libere con i sensori ma l'abbiamo risolto. Si poteva fare ancora meglio, dobbiamo migliorare in qualche area, di possiamo lavorare. Come velocità di punta siamo a posto, speriamo continui così. La gara Sprint? Una cosa alla volta, per ora mi godo la serata". Business as usual per Max Verstappen sulla pista di casa del suo team ma in fondo anche un po' sua, visto il gran numnero di tifosi orange sulle tribune (artificiali e non) del Red Bull Ring di Spielberg.