Verstappen: "Ho fatto la differenza". Norris: "Ho preferito non rischiare tutto"

"Siamo andati bene lungo tutte le qualifiche ma nell'ultimo tentativo non ho messo tutto insieme come avrei voluto. Abbiamo però una gran macchina, nulla è perduto. La concorrenza non è lontana quanto molti pensano, anzi siamo tutti vicini. Abbiamo anche del margine ancora da trovare in vista della gara. Verstappen non è una certo una sorpresa. Se dovesse piovere non mi dispiacerebbe. Siamo a posto in ogni condizione".