Verstappen-Hamilton, il Mondiale si decide all'ultimo GP: c'è un precedente

CHI VINCE?

Finale di stagione al cardiopalma, chi vincerà il titolo? Ad Abu Dhabi a pari punti, il precedente è del 1974

La corsa al titolo Mondiale di Formula 1 si deciderà ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, dove Max Verstappen e Lewis Hamilton si presenteranno ai nastri di partenza a pari punti in classifica. Zero punti tra i due per un finale di stagione al cardiopalma, con un solo precedente nel Circus. Era il 1974 quando Emerson Fittipaldi e Clay Ragazzoni arrivarno appaiati in classifica all'ultimo appuntamento in Usa, col brasiliano che ebbe la meglio trionfando con la sua McLaren M23.

Ma cosa potrebbe succedere nel caso in cui Max e Lewis non andassero a punti ad Abu Dhabi? Dopo la gara vista a Jeddah, con polemiche, bandiere rosse e un contatto tra i due, ma soprattutto visti i precedenti di Silverstone e Monza, il quadro non è così impossibile. Dovesse succedere il finale è però già scritto: a conquistare il titolo sarebbe Verstappen, che vanta 9 successi in stagione contro gli 8 di Hamilton.