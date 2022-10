Verstappen furioso: "Gara compromessa, non siamo a Spa o a Monza"

FORMULA 1

Il campione olandese lancia accuse alla sua squadra dopo la disastrosa qualifica di Marina Bay

© Getty Images "È finita la benzina... Se avessi continuato non sarei riuscito a rientrare. Però bisognava accorgersene prima nel Q3! Mi avevano chiesto di abortire il giro per avere migliori chances all'ultimo giro... Con il senno di poi, abbiamo sbagliato. Non posso fare tutto io! Quello che è successo non è accettabile: non lo è anche quando sbaglio io. Vale in entrambi i sensi!" Non risparmia critiche alla propria squadra, Max Verstappen, al termine di una qualifica disastrosa per le possibilità di vittoria dell'olandese nel Gran Premio che - a macchine ferme - può già consegnargli il secondo titolo iridato.

© Getty Images

"Ho pessime sensazioni: la nostra gara è completamente compromessa. Singapore non è come Spa-Francorchamps oppure come Monza. Qui sorpassare è molto complicato, finirò per restare bloccato dietro agli altri. Tutto questo è molto frustrante!"

© Getty Images

Il campione olandese non sembra quindi nutrire molta fiducia nelle sue chances di ripetere la miracolosa (e vittoriosa) rimonta di poco più di un mese fa al GP del Belgio dalla settimafila del via ma - questo è sicuro - Max ci proverà comunque e ad un certo punto potrebbe arrivare ad incrociare le traiettorie con Lewis Hamilton che ha invece vissuto a Marina Bay un sabato ampiamente positivo: terzo in griglia e nettamente davanti al compagno di squadra George Russell, questa volta relegato alla seconda metà dell'ordine di partenza.

"Siamo riusciti a fare meglio del solito. Anzi, ho scoperto che sono per la prima volta quest'anno nei primi tre in qualifica. Sono felice di questo risultato, anche se ad un certo punto ho sperato nella prima fila e prima ancora... addirittura nella pole! Si vede che non era destino, ma siamo pronti a riprovarci in gara. Sarà dura, speriamo di avere imparato qualcosa dalle edizioni precedenti di questo GP e poi speriamo soprattutto nella strategia. Penso che abbiamo la possibilità di giocarcela con la Ferrari, ma qui i sorpassi sono quasi impossibili. Quindi... bisogna puntare tutto sulla strategia".

© Getty Images

Tutto preso dalla sfida con le Ferrari (quella di Leclerc direttamente davanti alla sua Mercedes, quella di Sainz al suo fianco), il sette volte iridato di fatto snobba Sergio Perez, al via dalla prima fila e per soli ventidue millesimi più "lento" del poleman monegasco:

"Sono un po' deluso per aver mancato la pole di così poco, ma sono comunque felice del risultato per il team che ha svolto un grande lavoro (Verstappen non è granché d'accordo..., ndr). Dovremo partire bene per puntare alla vittoria. In qualifica è stato difficile interpretare le condizioni della pista, che anche in gara potrebbero cambiare in ogni momento. Noi puntiamo ad una gara pulita".

© Getty Images

Tornando a Verstappen, tra i piloti che l'olandese si troverà davanti nella sua prevedibile missione-rimonta c'è anche Fernando Alonso che scatta dall'interno della terza fila ed ha le idee chiare sulle proprie possibilità:

"Se sarà gara asciutta non ci sarà niente da fare. Se dovesse invece piovere... beh, allora sì: in quel caso può succedere di tutto, a livello di strategia o magari di intervento della Safety Car. Sognare non costa nulla. Su un circuito cittadino, con queste macchine così larghe e lunghe però superare resta quasi impossibile..."