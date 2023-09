Verstappen: "Felice per il record, oggi però me l'hanno fatta sudare. Perez: "Ho fatto delle pazzie"

© Getty Images

"Non avrei mai creduto che fosse possibile vincere dieci gare consecutive, oggi però me l'hanno fatta sudare. Non è stata una gara semplice. Avevamo un buon passo, abbiamo gestito bene le gomme ma la Ferrari aveva tanta velocità di punta ed era difficilissimo avvicinarsi per cercare di superare in curva uno. Ho dovuto quindi forzare un errore di Sainz e a un certo punto per fortuna lui ha avuto un bloccaggio e io avevo una miglior trazione in uscita da curva due. Lì abbiamo potuto provare il sorpasso, portarlo a termine e poi fare la nostra gara. Ho mantenuto la pazienza e sapevo che la gara era molto lunga, inoltre le Ferrari faticavano con le gomme posteriori e dovevo solo attendere la mia occasione. Avevo ottime sensazioni in macchina. Ho avuto solo un piccolo problema alla fine, però avevamo un vantaggio enorme quindi ho potuto alzare un po' il piede. Sono orgoglioso del record di vittorie ma soprattutto molto fiero del mio team. Dico sempre ai ragazzi: godiamoci il momento perché non so se e quando ci ricapiterà una stagione così". Queste le riflessioni di Max Verstappen a margine della sua seconda vittoria consecutiva a Monza ma sorattutto dello straordinario primato di successi di fila che lo proietta sempre di più nella storia della Formula Uno.