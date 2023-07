F1, Verstappen se la gode: "Ho solo dovuto gestire"

QUI RED BULL

L'olandese dopo il dominio incontrastato nella Sprint Race in Austria: "Il finale era da slick, ma il vantaggio era talmente enorme..."

© Getty Images Max Verstappen gongola dopo il trionfo senza storia nella Sprint Race del GP d'Austria: "La partenza è stata brutta, ho avuto un po’ di pattinamento, ma dopo che ho ripreso la testa della corsa tutto è andato bene, ho solo dovuto gestire le gomme - le parole del pilota Red Bull -. Sapevo che se non avesse piovuto più fare tutti i giri con le intermedie sarebbe stato difficile, ma abbiamo cercato di tenere duro. Chiaramente le slick erano molto più veloci, ma avevamo talmente tanto vantaggio che non aveva senso fermarsi nel finale. Abbiamo tenuto duro ed è andata bene. Il duello con Perez in partenza? C’è stato un brutto momento dopo la prima curva, mi sono trovato sull’erba e la pista era viscida, ma sono riuscito a tenere la macchina in carreggiata e poi ho fatto la mia gara".

PEREZ: "BUON SECONDO POSTO, MI ACCONTENTO"

Soddisfatto anche Sergio Perez, tornato sul podio dopo qualche weekend complicato: "Ho fatto una buona partenza, poi ho lottato con Max e questo mi ha fatto perdere la posizione con Hulkenberg, che era molto forte nei primi giri. All’inizio era difficile superarlo. Il duello con Max? Io ho cercato di passarlo in curva 1, lui pensava che lo avessi chiuso apposta, ma io non l’avevo visto. Poi ho cercato di proteggermi, ma una volta che l’ho visto lì ho aperto la porta e gli ho dato la posizione. Va tutto bene, ne abbiamo appena parlato. È stata una gara difficile per tenere la macchina in pista. Una volta superato Nico ho cercato solo di gestire le gomme per arrivare al traguardo. Era facile sbagliare e tanti stavano rientrando per montare le slick, quindi mi sono accontentato del secondo posto".