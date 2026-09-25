America's Cup: pre regate, Luna Rossa senior in testa con 19 punti

Luna Rossa protagonista al termine della prima giornata delle regate preliminari di America's Cup: grazie a un primo e a un secondo posto nelle due regate rese possibili dal vento oggi a Napoli, la versione senior della barca italiana è saldamente al comando della classifica provvisoria con 19 punti. Secondi a pari merito, American Racing Team e Emirates Team New Zealand con 14 punti, mentre a quota 13 ci sono gli equipaggi di Women & Youth di Luna Rossa e GB2. Gli svizzeri di Alinghi, giunti alle spalle di Luna Rossa nella seconda prova di flotta, hanno così riscattato l'ultimo posto della prima gara: nel complesso sono 11 i punti in cassaforte per gli elvetici, gli stessi incamerati dalla seconda barca di New Zealand. Chiudono la classifica GB1 a 6 punti e La Roche-Posay Racing Team a 5 che paga l'incidente occorso nella seconda prova.