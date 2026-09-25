America's Cup: pre regate, Luna Rossa senior in testa con 19 punti

25 Set 2026 - 19:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Luna Rossa protagonista al termine della prima giornata delle regate preliminari di America's Cup: grazie a un primo e a un secondo posto nelle due regate rese possibili dal vento oggi a Napoli, la versione senior della barca italiana è saldamente al comando della classifica provvisoria con 19 punti. Secondi a pari merito, American Racing Team e Emirates Team New Zealand con 14 punti, mentre a quota 13 ci sono gli equipaggi di Women & Youth di Luna Rossa e GB2. Gli svizzeri di Alinghi, giunti alle spalle di Luna Rossa nella seconda prova di flotta, hanno così riscattato l'ultimo posto della prima gara: nel complesso sono 11 i punti in cassaforte per gli elvetici, gli stessi incamerati dalla seconda barca di New Zealand. Chiudono la classifica GB1 a 6 punti e La Roche-Posay Racing Team a 5 che paga l'incidente occorso nella seconda prova.

Ultimi video

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:43
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio: "Essere amici non significa essere complici"

01:19
Euroflop Italvolley

Euroflop Italvolley

00:17
MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:12
America's Cup: pre regate, Luna Rossa senior in testa con 19 punti
19:08
Volley, Europei: Polonia batte Slovenia 3-0 e vola in finale
17:32
Sci, Goggia: "Sono in miglioramento, ma molto debilitata e serve tanta pazienza"
17:10
Doping: argento olimpico 100 ostacoli a Parigi, Samba-Mayela ora rischia due anni
17:05
Padel, a Torino l'ultimo Fip Gold della stagione dal 26 ottobre