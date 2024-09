Verstappen e Perez: "Ci siamo anche noi per la pole"

GRAN PREMIO AZERBAIJAN

I due piloti Red Bull fiduciosi di poter lottare per la pole sabato pomeriggio

© Getty Images "La pista è molto scivolosa, basta una frenata a ruote bloccate per rischiare di andare a muro. Quindi bisogna anticipare la frenata. Abbiamo avuto qualche difficoltà ma se riusciamo a sistemarci a livello di bilanciamento, saremo sicuramente molto competititivi". Max Verstappen sornione al termine dei primi due turni di prove libere del diciassettesimo appuntamento del Mondiale. Il tre volte campione del mondo olandese chiude il venerdì di Baku appena fuori dalla top five della classifica dei tempi ma il secondo tempo del suo compagno di squadra Perez... nella scia della Ferrari lo autorizza a sperare in un weekend di svolta dopo un'intera estate all'inseguimento delle McLaren.

© Getty Images

Sulla stessa linea di pensiero del suo capitano è Sergio Perez. Il messicano ha tra le mani un'occasione preziosa di dare una bella sterzata al suo Mondiale:

"È stata sicuramente una giornata positiva. Abbiamo messo buone basi per il resto del weekend e fatto una buona progressione tra il primo e il secondo turno di prove libere. Dobbiamo continuare così e credo che possiamo dire che ci siamo anche noi per la pole position". Finalmente una giornata di sole per Sergio Perez che chiude la prima giornata di prove del diciassettesimo appuntamento iridato a sei soli millesimi dalla Ferrari di Leclerc sul tracciato cittadino che lo ha visto nel 2023 mettere a segno la sua più "recente" vittoria nel Mondiale.

Sembra invece faticare la McLaren ma è certo che Piastri e Norris fanno parte delle shortlist dei candidati alla pole position. Lando... la mette giù un po' dura intanto...

"Probabilmente non è statacolpa di Pierre (Gasly, ndr). Non ci siamo capiti ma non importa. Avevo già fatto il mio giro e da lì in avanti era tutto dritto. Il problema ver è che siamo abbastanza lontani. Devo spingere troppo per cercare di ottenere un tempo sul giro. Penso che la posizione di Oscar sia piuttosto veritiera. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono tutte molto vicine. Poi ci siamo noi ma a tre, quattro decimi buoni di distacco da noi, quindi c'è molto da fare. La Ferrari è molto veloce e lo sarà anche la Mercedes. Noi andiamo meglio su piste con più grip..."