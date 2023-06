Verstappen come "Magic", centesima vittoria per Red Bull. Podio Per Alonso e Hamilton

GP CANADA

Con la quarantunesima vittoria, l'olandese eguaglia il tre volte campione del mondo brasiliano

Le immagini del GP del Canada











































































































1 di 55 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 55 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Sesta vittoria in otto gare per Max Verstappen che a Montreal raggiunge Ayrton Senna a quota quarantuno affermazioni e regala il centesimo successo alla Red Bull. Secondo posto per Fernando Alonso che riscatta con un gran sorpasso a Lewis Hamilton una partenza poco felice che aveva permesso al sette volte iridato di infilarlo al via. La Ferrari completa la top five con Charles Leclerc e Carlos Sainz in quarta e quinta posizione appunto. Solo sesto Sergio Perez che... non partecipa alla festa RB, anche se proprio sul traguardo strappa il punto-bonus del giro più veloce del GP. Grande prestazione per Alexander Albon che porta la Williams al settimo posto davanti ad Esteban Ocon, Lance Stroll e Valtteri Bottas.

© Getty Images

Per il campione olandese e per i "Tori" un weekend da grandi numeri. La sesta affermazione del 2023 poi avvicina ulteriormente Verstappen al suo terzo titolo (consecutivo) che lo porterebbe anche in questo caso a "pareggiare" Senna (e non solo lui). Certo, i tempi sono diversi, i GP sono molto più numerosi ma SuperMax è ormai nella storia della Formula Uno, tra i più grandi del suo tempo e tra i più grandi di sempre. A Montreal Max ha corso sostanzialmente "in controllo", se così si può dire: alle sua spalle aveva due mastini dalla fame e dalla "cattiveria" (sportiva, s'intende) come Alonso e Hamilton, pronti ad approfittare di uno dei rarissimi passi falsi del binomio che sta dominando il Mondiale. Scattato male al semaforo, lo spagnolo di Aston Martin ha rimediato già al ventiduesimo passaggio e il sesto podio dell'anno lo proietta a soli nove punti da Perez (autore di una prova assolutamente insufficiente) nella classifica generale. Top five per la Ferrari: molto più di un "brodino" naturalmente, ma siamo ancora lontani dallo standard di rendimento richiesto alla Scuderia di Maranello, pensando al divario esistente fin dal via del Mondiale con RB naturalmente ma anche Aston Martin e al recente salto di qualità della Mercedes, con il doppio podio di Barcellona, il terzo posto di Hamilton in Canada e... l'errore (botta contro il muretto alla seconda esse) che ha probabilmente privato Russell di un quarto posto davanti alle Rosse.

Nella classifica del Mondiale, Verstappen sale a quota 195 punti, sessantanove in più di Perez, ora "braccato" da Alonso: 126 a 117. Hamilton entra in tripla cifra (102). Poi... il vuoto: 68 punti per Sainz, 65 per Russell. 54 per Leclerc.

© Getty Images

LA CRONACA DELLA GARA

Verstappen scatta al comando mentre Hamilton ha un grande spunto e strappa la seconda posizione ad Alonso. Battaglia tra Sainz e Perez a centro gruppo, ne fa le spese Magnussen che per non tamponare la Red Bull tira dritto all’ultima curva. Russell quarto davanti ad Ocon e Hulkenberg. Leclerc è nono dietro alle McLaren di Piastri e Norris, Sainz undicesimo davanti a Perez. Alonso tocca il muro con la posteriore destra al quarto giro. Piastri attacca e super Hulkenberg che ha un trenino di avversari alle sue spalle. Breve fase di Virtual Safety Car per spostare la Williams di Sargeant, primo ritiro di giornata. Hulk entra ai box al dodicesimo giro. Russell colpisce il muro alla seconda esse: Safety Car! Verstappen, Hamilton e Alonso subito ai box, contatto sfiorato tra l’inglese e lo spagnolo in ripartenza. Russell riesce a tornare ai box e poi in gara dopo un pit stop con cambio pneumatici e controllo dei danni alla Mercedes. Il GP riparte “full speed” al diciassettesimo passaggio: Verstappen davanti a Hamilton e Alonso, poi le Ferrari di Leclerc e Sainz che non si sono fermati. Perez è sesto davanti a Magnussen e Bottas. Norris sorprende Piastri al tornantino e gli strappa la decima piazza. Poi l’australiano va lungo all’ultima curva e viene superato da Albon. Norris inve infila anche Bottas. Alonso si riprende il secondo posto da Hamilton alla fine del ventiduesimo giro. Albon lungo all’ultima esse, Magnussen e Piastri passano, poi l’australiano mette la freccia sul danese. Trentacinquesimo giro, metà distanza: Verstappen prevede Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, Perez, Ocon, Bottas e le McLaren di Norris e Piastri a completare la top ten della classifica. Bagarre tra De Vries e Magnussen, entrambi vanno lunghi in via di fuga e riescono a ripartire, ormai doppiati. Perez e Piastri ai box. Sainz li imita un giro dopo (39/70), seguito al quarantesimo passaggio da Leclerc. Secondo pit stop Hamilton al giro 41, seguito al giro 42 da Alonso. Ultimo cambio pneumatici per il leader Verstappen al quarantatreesimo passaggio. Posiziona ormai acquisite nell'ultimo terzo di gara: i primi si sfidano a colpi di giri veloci. Problemi tecnici per Russell che abbandono mentre si trovava in ottava posizione. Verstappen centra la sesta affermazione 2023, Alono il settimp podio. Hamilton è terzo davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz.