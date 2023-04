Verstappen: "C'è un buco nella fiancata della mia Red Bull: Russell mi è venuto addosso"

SPRINT RACE

Il campione del mondo accusa il rivale della Mercedes per il contatto del primo giro

© Getty Images "Una bella vittoria dopo tre turni di prove difficili, con molta pressione sulla nostra. Abbiamo fatto bottino pieno di punti, era il nostro obiettivo. Domani è il giorno più importante ma sarà tutta un'altra storia: avremo più benzina a bordo e ci saranno condizioni diverse. Io poi partirò dalla seconda fila invece che dalla prima, però... vedrò di riprovarci". Sergio Perez festeggia la vittoria nella gara Sprint di Baku davanti a Leclerc e Verstappen ma è già con il pensiero al bis domenicale.

© Getty Images

Gara Sprint all'insegna del nervosismo (e immediato dopo gara... anche) pernella fiancata sinistra della sua monoposto, provocato dal contatto con la Mercedes nel duello del prirmo giro con Russell. A gara terminata,, che però lo ha... snobbato.

"Abbiamo preso parecchi rischi. La manovra di Russell all'inizio non aveva senso: bisogna lasciarsi spazio a vicenda nelle prime fasi di gara. C'è un buco nella fiancata sinistra della mia Red Bull e me l'ha aperto lui venendomi addosso. Se ha intenzione di rifarlo domani, saprò come regolarmi. È andata così, abbiamo comunque conquistato dei punti importanti. Ora pensiamo al GP domenicale".