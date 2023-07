Qui Red Bull

Il campione del mondo in carica ha parlato del GP di Ungheria, confermando la continua ricerca di miglioramenti sulla sua Red Bull

© Getty Images "Abbiamo un paio di aggiornamenti questo fine settimana, speriamo che facciano quello che ci aspettiamo che facciano in modo da poter trovare prestazioni extra per le prossime gare". Lo ha detto Max Verstappen, leader del Mondiale di F1, in vista del Gran Premio di Ungheria.

"Una gara sempre interessante, l'anno scorso è stato difficile fare le scelte giuste con la pioggia in arrivo e le temperature più fredde. Come squadra siamo rimasti calmi e abbiamo preso tutte le decisioni corrette. Vediamo a che punto siamo su una pista in cui si corre con un carico aerodinamico elevato con curve a velocità relativamente basse, è una pista fantastica da guidare e anche molto tecnica. Sicuramente un posto in cui non vedo l'ora di tornare", ha concluso Verstappen.

Ha parlato anche il suo compagno di squadra Sergio Perez: "Il mio obiettivo deve essere quello di avere un sabato di successo perché so di avere il passo gara di domenica. L'Ungheria è una gara importante per me, perché si tratta di fare un weekend completo. So di non essere riuscito a qualificarmi a volte in questa stagione, quindi il mio obiettivo deve essere quello di avere un sabato di successo perché so di avere il ritmo di gara di domenica e una macchina incredibile che dovrebbe salire sul podio ogni fine settimana". "Sono stato a Milton Keynes lavorando sodo con il mio team per apportare miglioramenti", conclude Perez.

