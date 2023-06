Verso il GP del Canada: dilemma Ferrari, Montreal da dentro o fuori 

FORMULA 1

L'ultima affermazione delle Rosse sul circuito intitolato a Gilles Villeneive risale a cinque anni fa

© Getty Images Le Mans chiama, Montreal... risponderà? La settimana che porta all'ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno inizia per la Ferrari sull'onda della storica affermazione conseguita nell'altrettanto storica 24 Ore di Le Mans dalla 499P gestita in pista dalla struttura AF Corse di Amato Ferrari. Lo slancio di cui sopra è solo... ideale e propiziatorio, naturalmente ma in qualche modo spinge la Scuderia a mostrare finalmente il proprio potenziale o almeno a dare un segnale di riscatto a livello di consapevolezza e "mission, ormai al pasaggo chiave del primo terzo di campionato.

I volti raggianti di Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi e James Calado (l’equipaggio della 499P numero 51) contrapposti a quelli pensierosi di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Dal Rosso... antico (quello del ritorno - vincente - a Le Mans dopo mezzo secolo, nell'edizione del centenario della grande classica francese), al rosso attuale e futuro. Un fine settimana ad altissimo tasso di prestigio, se vogliamo ulteriormente "acceso" dal trionfale weekend dell'altra Rossa (quella a due ruote di Borgo Panigale) nel Gran Premio d'Italia della MotoGP all'Autodromo del Mugello, notoriamente di proprietà della Ferrari stessa.

A Montreal Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno il compito proibitivo di riportare la Ferrari alla vittoria nel GP del Canada a cinque anni di distanza dall'ultimo successo, messo a segno da Sebastian Vettel nel 2018 appunto. Senza peraltro dimenticare che da allora - a causa dell'emergenza sanitaria - la tappa del Mondiale sul circuito intitolata Gilles Villeneuve è andata in scena due sole altre volte: nel 2019 con vittoria di Lewis Hamilton e più recentemente dodici mesi fa, quando ad avere ragione di Sainz con la Ferrari e dello stesso Hamilton fu Max Verstappen, che era scattato dalla pole position. Quanto a Leclerc, scattato dal fondo per avere sostituito diverse componenti della power unit, il monegasco rimontò fino al quinto posto finale dietro all'altra Mercedes di George Russell.

Per la Scuderia, la corsa al tredicesimo successo nel GP del Canada (da pareggio con la McLaren) è insomma tutta in salita. Il focus è però sulla necessità di tornare dal Nordamerica con (come anticipato) una missione chiara per i Gran Premi che precedono la pausa estiva: Austria, Inghilterra, Ungheria e Belgio in rapida sequenza nell'arco di cinque settimane. Quattro prove da affrontare con le idee chiare ma - al di là di tutto - la necessità di dare continuità in gara alle performances sul giro secco in qualifica e rimettere nel mirino Mercedes e Aston Martin che precedono la Ferrari (attualmente a quota cento punti tondi) rispettivamente di 52 e di 34 lunghezze.