Verrtappen e Perez in coro: "Doppietta meritata". Norris sollevato: "Grandi progressi per noi"

DICHIARAZIONI DAL PODIO

Con la vittoria di Imola il campione del mondo risale fino al secondo posto dela clasifica generale.

"Gara difficile e grande risultato ma già sabato avevamo dimostrato di essere sul pezzo. Oggi a complicare le cose sono state le condizioni meteo ma non ci hanno impedito di mettere a segno una doppietta meritata. Sono punti molto importanti per la nostra classifica. È stata insomma una gara difficile da gestire, sia nelle prime battute che nei pit stops ma lo abbiamo fatto al meglio". Max Verstappen commenta così - a caldo - la sua seconda vittoria stagionale (e la seconda consecutiva ad Imola), che oltretutto gli consente di risalire alla seconda piazza di Charles Leclerc nella classifica generale. Getty Images

Sergio Perez:

"È stata una lotta molto intensa con la Ferrari fino a metà gara ma avevamo tutto sotto controllo. Abbiamo gestito al meglio le soste. Oggi era importante non commettere errori. La doppietta è un gran risultato. Inizio stagione difficile per noi ma oggi possiamo sorridere. Punto smepre a vincere ma oggi era molto più importante il risultato di squadra e sono contento per Max".

Lando Norris:

"Gara fantastica, battere la Ferrari è più di quanto potessimo sperare. Dal primo GP ad oggi abbiamo fatto grandi progressi, lavorando tanto in fabbrica ed in pista, in particolare qui ad Imola, in condizioni complicate. Il nostro podio è un mix tra lavoro in fabbrica e qui".