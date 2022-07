Venduto e individuato in Spagna l'orologio da due milioni di euro scippato a Leclerc

IL FURTO

Il colpo messo a segno a Pasquetta da tre ladri che l'avrebbero poi rivenduto a un imprenditore spagnolo

Sarebbe stato venduto e individuato in Spagna l'orologio da due milioni di euro che il giorno di Pasquetta, a Viareggio, tre ladri sfilarono dal polso del pilota di Formula 1 della Ferrari Charles Leclerc. Lo riporta stamani il quotidiano Il Mattino. Quel rarissimo cronografo, un Richard Mille Rm 67-02, riportava una dedica sulla cassa rivelatasi poi cruciale per la rivendita. I tre ladri avevano confezionato il colpo spacciandosi per tifosi del pilota.

, poi il furto. Infine la fuga, fino a casa: al Cavone, come ha rivelato il Mattino, zona di Napoli dalla quale sarebbero partiti i tre pregiudicati “esperti” in questo tipo di colpi realizzati in “trasferta”. L’elemento d'indagine sarebbe emerso da alcune "notizie" raccolte dalla polizia da informatori inseriti negli ambienti della criminalità locale.

Tuttavia il colpo non è andato come sperato, visto che la firma del pilota monegasco riprodotta sulla cassa ha comportato un netto calo nel valore. A causa di ciò, si vocifera che i ladri abbiano potuto incassare “solamente” 200mila euro da un imprenditore spagnolo. Gli inquirenti continuano a indagare e restano sulle tracce dei malviventi.

