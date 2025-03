Vasseur si sbilancia: "Abbiamo lavorato bene, siamo fiduciosi"

"L'attesa è finita e siamo pronti a scendere in pista per la prima gara della stagione. In un certo senso sembra di tornare al passato, dato che sono trascorsi alcuni anni dall'ultima volta che l'Australia ha ospitato il round di apertura. Il circuito cittadino di Albert Park non è particolarmente rappresentativo di ciò che ci aspetta nel resto del campionato, ma qui l'anno scorso abbiamo fatto bene e siamo fiduciosi anche per il weekend che ci attende. Naturalmente, ci sono molte incognite e non vediamo l’ora di scoprire quale sarà la gerarchia in pista, soprattutto perché i risultati del test in Bahrain sono stati molto difficili da interpretare. Durante l'inverno abbiamo lavorato molto in fabbrica a Maranello, e lo stesso hanno fatto Charles, che ha curato con particolare attenzione la preparazione fisica, e Lewis che ha dato il massimo per integrarsi nel team il più rapidamente possibile. Credo che ci sia tutto il necessario per fare bene ma - come sempre - per prima cosa ci concentreremo su noi stessi, consapevoli che questo è solo l'inizio di una stagione molto lunga. Una settimana fa abbiamo ricevuto un'accoglienza meravigliosa a Milano da una marea di nostri tifosi e a Melbourne vogliamo dare il massimo per a dare a tutti loro qualcosa di cui essere orgogliosi".