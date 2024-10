Vasseur: "Pensiamo una gara alla volta, i risultati arriveranno di conseguenza"

A Città del Messico la Scuderia di Maranello riparte in un certo senso dalla prima fila monopolizzata lo scorso anno con la pole position di Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz ma un risultato finale proporzionalmente deludente (terzo gradino del podio per il monegasco, quarta piazza per lo spagnolo), con le due Rosse bruciate al via da Max Verstappen ma soprattutto un contatto alla prima staccata dopo il via tra Leclerc e l'idolo di casa Perez. L'olandese firmò così davanti a Hamilton e allo stesso Leclerc la sua quinta affermazione in Messico in sei anni (record assoluto-Hamilton, Prost, Mansell e Clark "fermi" a quota due!) e pareggiando il conto con il "Professore" francese a quota cinquantuno Gran Premi vinti.