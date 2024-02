Vasseur non si sbilancia: "Per noi passo avanti, la verità solo tra una settimana"

FORMULA 1

Il Team Principal della Scuderia suggerisce un'apertura di "borsa" in campo positivo per le Rosse ma evita di scaldare troppo la platea

"La chiave di lettura di questi test è duplice. Per quanto riguarda il passo-gara, posso dire che abbiamo girato con una certa costanza e abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso. Sainz ha portato a termine una buona simulazione di gara nella giornata centrale: è stato molto continuo. La SF-24 è più sincera e facile da guidare di quella che l'ha preceduta, i piloti mi hanno detto di essersi sentiti più a loro agio. Per quanto riguarda invece la performance, beh in questo caso nessuno di noi ha troppe certezze, per via delle differenze in termini di carburante a bordo. Mentre in pista si consumavano le ultime ore dei test precampionato, il Team Principal e General Manager Ferrari Frederic Vasseur sciorinava davanti al microfono di Sky Sport F1 le prime indicazioni del nuovo anno, tracciando un bilancio piuttosto promettente dei test di Sakhir, senza peraltro sbilanciarsi sulle chances delle Rosse nel Mondiale ormai imminente.

© Getty Images

"Meglio concentrarci su noi stessi: da questo punto di vista abbiamo buone sensazioni, siamo convinti di partire da una buona base. Nei test precampionato di un anno fa non avevamo trovato la costanza necessaria e per diretta conseguenza avevamo dovuto rincorrere durante l'anno. Oggi la base è più solida, siamo un passo più avanti, sarà più facile sviluppare. Non so però dire quanto siamo più vicini alla Red Bull rispetto al passato. Resta la squadra da battere, sono ancora là in cima. Loro nella giornata di giovedì hanno fatto la simulazione molto prima di noi, con temperature più alte. Vedete, è tutto soggetto ad interpretazione, di tempi e modi. Meglio non fare troppe congetture e invece concentrarci su noi stessi. Tra una settimana avremo le prime risposte veritiere".