Vasseur: "McLaren imprendibili, dobbiamo sperare nei loro passi falsi"

"Le McLaren sono sempre un passo avanti, al momento possiamo solo sfruttare qualche loro passo falso, come abbiamo fatto noi in Cina e Verstappen in Giappone. Siamo a due o tre decimi da loro. Hamilton era ad un solo decimo da Piastri fino alla curva undici, poi però nel finale del giro non è riuscito a tenere il suo ritmo. Le condizioni qui sono davvero estreme. Pensiamo che i miglioramenti al carico aerodinamico siano buoni, il problema poi è mettere insieme il giro".