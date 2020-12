Vado al Max: Verstappen la spunta su Bottas nelle FP3. Ferrari, la top ten è un miraggio

GRAN PREMIO SAKHIR F.1

di

STEFANO GATTI

Max Verstappen lancia la propria candidatura alla pole position di Sakhir con il miglior tempo nel terzo turno di prove libere. L'olandese stacca di 206 millesimi Valtteri Bottas con la Mercedes e di 363 Pierre Gasly che conferma il suo ottimo stato di forma. Esteban Ocon e Lando Norris portano in quarta e quinta piazza Renault e McLaren mentre George Russell chiude settimo con la Mercedes... di Hamilton, a sei decimi esatti da Verstappen. Delude ancora la Ferrari: tredicesimo e quindicesimo tempo per Charles Leclerc e Sebastian Vettel.

George Russell non ripete le performances del venerdì e chiude al settimo posto il turno di prove libere che precede la qualifica più complessa dell'anno. Per la quale si prenota ora Max Verstappen che nel GP-bis in Bahrein ha la concreta possibilità di mettere nel mirino il secondo successo stagionale. Prima però c'è la caccia alla pole sulla brevissima "Outer Track" di Sakhir, che potrebbe essere condizionata dal traffico in pista e da un generale equilibrio di prestazioni: ci sono infatti cinque monoposto diverse nei primi cinque posti delle classifica: Red Bull, Mercedes (seconda con Bottas), Alpha Tauri (terza con Gasly), Renault (quarta con il sempre più concreto Ocon) e McLaren con un Lando Norris che si lascia finalmente alle spalle le "secche" della bassa classifica.

Alexander Albon (sesto) e George Russell (settimo, appunto) chiudono la parte nobile della classifica dei tempi, davanti alla coppia rosa formata da Sergio Perez e Lance Stroll, mentre Carlos Sainz chiude come nelle FP2 la top ten. Dalla quale resta esclusa la Ferrari. Dopo aver perso buona parte del secondo turno di prove libere, Charles Leclerc ha girato con continuità ma non è andato oltre il tredicesimo tempo, staccato di 790 millesimi da Verstappen. Solo quattro millesimi in più per Sebastian Vettel ma su un tracciato così breve (3453 metri) i distacchi sono talmente ridotti che tra le due SF1000 è riuscito ad infilarsi Daniel Ricciardo, di un millesimo di secondo più veloce del tedesco, che è pure incappato nell'ennesimo testacoda.

Antonio Giovinazzi (undicesimo a +0.781) fa nettamente meglio di Kimi Raikkonen che non va oltre il sedicesimo tempo ad un secondo e un decimo da Verstappen. Punto esordienti: Pietro Fittipaldi e Jack Aitken chiudono la classifica, lontani un secondo e sei dalla vetta e separati tra di loro da quattro soli millesimi.