Un anno in più: Gran Premio del Belgio, rinnovo fino... al 2025

Conferma il calendario ma solo a corto raggio per il Gran Premio del Belgio. Formula 1 e organizzatori locale hanno trovato l'accordo ma solo fino al 2025 e quindi di fatto per un solo anno rispetto all'attuale contratto). Ultima tappa del calendario prima della breve pausa estiva, il GP del Belgio ha visto quest'anno Max Verstappen imporsi (per il terzo anno di fila) davanti al compagno di squadra Sergio Perez (quarta delle attuali sei doppiette Red Bull 2023), con Charles Leclerc al suo terzo e più recente podio dopo - andando a ritroso nel calendario - il secondo posto di Spielberg e il terzo di Baku. Il classico circuito di Spa-Francorchamps è una delle pietre miliari del Mondiale: ha infatti ospitato dal 1950 ad oggi 56 Gran Premi iridati ed è con il circuito più lungo del calendario attuale, superando per quattro metri i sette chilometri di sviluppo. Senza dimenticare che - negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, il GP del Belgio valido per il Mondiale è andato in scena anche a Nivelles-Baulers e Zolder, rispettivamente due e dieci volte.