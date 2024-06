Un anno alla "prima": nelle sale il 25 giugno 2025 il film con Brad Pitt sulla Formula 1

F1 AL CINEMA

La lavorazione della pellicola verrà completata anche durante i Gran Premi delle prossime settimane

© GET Un anno all'alba, o meglio alla "prima": Formula 1 e Apple Original Films hanno annunciato che l'attesissimo film sul mondo dei Gran Premi sarà distribuito nelle sale e in IMAX da Warner Bros. Pictures a livello internazionale il 25 giugno 2025 e in Nord America due giorni più tardi. Creato in collaborazione con l'Organizzatore del Mondiale, il film ha come attore protagonista la star di Hollywood Brad Pitt, è diretto dal cinquantenne regista americano Joseph Kosinski (Oblivion, Fire Squad - Incubo di Fuoco, Top Gun: Maverick lcuni dei suoi successi) e prodotto dal potentissimo Jerry Bruckheimer e da Chad Oman (lo stessoTop Gun: Maverick e l'intera serie di Pirati dei Caraibi). Coinvolto con la sua Dawn Apollo Films anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

© GET

La nuova e più recente produzione cinematografica ambientata nel mondo della Formula Uno vedrà il sessantunenne Pitt nei panni di un ex pilota che torna alle gare e Damson Idris nei panni del suo compagno di squadra nel team APXGP, un immaginario undicesimo team sulla griglia di partenza. Descritto come "un punto di riferimento per lo sport e il cinema", è stato girato in tempo reale durante i Gran Premi di tutto il mondo (come quello d'Inghilterra e d'Italia della scorsa stagione ed ha appunto coinvolto l'intero paddock del Mondiale, incluse le dieci squadre, la FIA, gli organizzatori delle gare e i piloti. A partire da Hamilton, più direttamente impegnato nella produzione con la società Dawn Apollo Films.

Iniziata lo scorso anno, la lavorazione continuerà al Gran Premio di Gran Bretagna del primo weekend di luglio e in diversi altri appuntamenti delle settimane e dei mesi successivi, per poi concludersi in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi che il primo weekend del prossimo mese di dicembre chiuderà il Mondiale.

© GET

Oltre a Brad Pitt il film (il cui titolo definitivo non è stato ancora svelato) ha un cast stellare che include la candidata all'Oscar Kerry Condon, il premio Oscar Javier Bardem, il vincitore dell'Emmy Award e candidato al Golden Globe Tobias Menzies e poi ancora Sarah Niles, Kim Bodnia e Samson Kayo. L'uscita nelle sale cinematografiche globali includerà anche sale IMAX, promettendo immagini di eccezionale qualità e definizione, abbinate alla geometria cinematografica personalizzata di IMAX e al potente audio digitale, creando un ambiente unico per il pubblico in sala.

© "Grand Prix"

Dopo il grande successo della serie Netflix "Drive To Survive" insomma un'altra dimostrazione del successo globale che la Formula Uno sta vivendo, soprattutto negli Stati Uniti ma soprattutto l'ultimo esempio di un filone cinematografico la cui pietra miliare - per quanto riguarda il mondo dei Gran Premi, continua a restare "Grand Prix", la pellicola diretta nel 1966 da John Frankenheimer, recentemente tornato d'attualità per la recentissima scomparsa - lo scorso11 giugno all'età di ottant'anni - dell'attrice parigina Françoise Hardy, che nel film interpretava il personaggio di Lisa.