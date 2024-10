Stella: "Nessun ordine di squadra tra Norris e Piastri, McLaren viene prima"

“Non abbiamo un pilota numero uno e neanche un numero due: questo è uno scenario che stuzzica i media e come argomento da bar, ma non funziona se gestisci una squadra di Formula 1, perché devi sempre guardare avanti. Non posso sapere se quest'anno vinceremo, ma sono consapevole che vogliamo essere in condizioni di vincere nel 2025, nel 2026 e nel 2027. Se nella gestione attuale distruggo l'equilibrio non avrò una base solida negli anni successivi". Parola d'ordine: flessibilità. In un'intervista esclusiva con Motorsport.com, il Team Principal di McLaren Andrea Stella spiega con dovizia di particolari e un approccio molto "british" la ragione per la quale McLaren continua ad andare alla sfida contro Verstappen senza appoggiare "apertamente" Lando Norris, primo inseguitore del tre volte campione del mondo olandese, allo scopo di non "mortificare" le ambizioni di Oscar Piastri, agli occhi di tutto il pilota sul quale il team punta (a nostro avviso altrettanto apertamente) per un futuro dietro l'angolo, se non già di fatto presente. Tra le righe dell'intervista (e del pensiero di Stella) si legge però nell'attuale di veri e propri ordini di scuderia una logica legata al livello di competitività e della posta palio, con quest'ultima suscettibile di un adattamento della logica stessa alla missione titolo. Aspettiamoci insomma dinamiche interne in evoluzione da Città del Messico verosimilmente fino ad Abu Dhabi.