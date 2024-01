Stake F1 Team: appuntamento a febbraio per la C44 di Bottas e Zhou 

FORMULA 1

Il gigante dello streaming Kick.com si assicura i diritti di denominazione dei telai Sauber Motorsport per il 2024 e il 2025

© Sauber Anno nuovo, nome nuovo per l'ex Team Sauber Alfa Romeo che (come peraltro previsto) dall'alba del primo giorno del 2024 cambia denominazione e diventa Stake F1 Team Kick Sauber ma nell'operatività day-by-day utilizzerà la dicitura abbreviata Stake F1 Team. Resta invariata la formazione piloti: saranno ancora Valtteri Bottas e Guanyu Zhou a portare in pista la nuova C44 che verrà presentata tra poco più di un mese -lunedì 5 febbraio a Londra. La missione del team che poi nel 2026 diventerà Audi è quella di migliorare il deludente nono (e penultimo posto) nel Mondiale Costruttori terminato lo scorso 26 novembre ad Abu Dhabi, largamente peggiorativo del brillante sesto posto del 2022.

© Getty Images

Ci sarà un nuovo marchio fresco sulla griglia di partenza quando Stake F1 Team farà il suo debutto all'inizio della stagione 2024. Stake, il marchio leader mondiale nel settore delle scommesse, dell'intrattenimento e del lifestyle, diventerà il Title Partner esclusivo del team per le stagioni 2024 e 2025, rilevando i diritti esclusivi di denominazione del team e stabilendo una presenza del marchio unica nel suo genere in Formula Uno. La mossa senza precedenti è una continuazione della partnership di successo stabilita nel 2023 e delineerà nuovi inizi per il Team di F1, che gareggerà in questa nuova identità nel 2024 e nel 2025. L'attenzione ai fan della partnership sarà anche completata dall'acquisizione da parte di Stake dei social media della squadra come @stakef1team, riflettendo il nuovo marchio della squadra.

© Sauber

Alessandro Alunni Bravi, Team Representative: "La scorsa stagione ha rappresentato l'inizio del viaggio di Stake in Formula 1 e il nuovo ruolo del marchio alla guida di Stake F1 Team rappresenta il naturale ed entusiasmante passo successivo su questo percorso. Stake non solo ha attinto con successo alla crescente base di fan della Formula Uno per migliorare la propria comunità, ha anche introdotto un pubblico completamente nuovo a questo sport, qualcosa di cui ha beneficiato non solo il nostro team ma anche tutti gli altri in Formula Uno".

Edward Craven, co-fondatore Stake: "Siamo entusiasti dell'opportunità di portare un'identità elettrizzante e nuova di zecca nel nostro team di Formula Uno, dando il via alla stagione di F1 con un nome audace, Stake F1 Team. Alimentati da una profonda passione per la velocità, l'innovazione e il superamento dei limiti, siamo ora nella posizione ideale per portare il team a livelli senza precedenti dal 2024 in poi. I prossimi anni saranno una corsa elettrizzante con alcune attivazioni strabilianti pianificate che ridefiniranno l'eccitazione dentro e fuori dalla pista".

Akhil Sarin, direttore marketing Stake: "La scorsa stagione è stata una testimonianza del valore di marketing e media che Stake ha portato al team di F1, soprattutto all'interno del panorama digitale. La prima fase di questa partnership è riuscita ad aumentare la consapevolezza globale del marchio per tutti gli stakeholder. Noi di Stake siamo pronti a portare la portata, la fanbase e la visibilità del team a livelli senza precedenti".

Stake F1 Team segnerà l'inizio di un'era completamente nuova, dinamica ed emozionante, che si allontana dai concetti convenzionali di sponsorizzazione sportiva e di intrattenimento. Mira a ridefinire le attivazioni di marketing, non lasciando intatta nessuna tradizione e sfidando lo status quo. In questo approccio innovativo, l'entusiasmo è la nuova valuta per quello che promette di essere uno dei team più coinvolgenti sulla griglia. Stake F1 Team è stato creato con l'obiettivo di mantenere i fan in primo piano, portando una nuova prospettiva sull'intersezione tra sport e intrattenimento.

© Getty Images

Fondata nel 2017 da un gruppo di imprenditori del settore tecnologico e delle scommesse, da allora Stake si è affermata come una presenza leader nel mondo dello sport e dell'intrattenimento. L'intensificazione del coinvolgimento di Stake nel mondo della Formula Uno rafforza ulteriormente il variegato elenco di partner del marchio che include anche artisti del calibro della superstar canadese Drake, Everton Football Club, UFC; e molti altri.

Nel 2023, l'anno inaugurale del marchio nell'ecosistema della Formula Uno, Stake ha già lasciato il segno attraverso una serie di attivazioni uniche che si sono concentrate sulla collaborazione incrociata con le altre partnership con i suoi marchi esistenti. Dopo aver raggiunto con successo un'ampia fascia demografica che si estende ben oltre la tradizionale base di fan della Formula Uno nel suo anno di debutto, Stake sta pianificando una serie di esperienze di alto profilo che si svolgeranno durante il calendario di F2024.