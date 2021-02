Staccare per... attaccare: l'inverno senza motore di Max Verstappen in attesa della grande sfida

FORMULA 1

di

STEFANO GATTI

Fa parte della grande famiglia Red Bull ma trova sempre il modo di distinguersi, Max Verstappen: d'altra parte ne è la stella di prima grandezza. Mentre il suo prossimo compagno di squadra Sergio Perez è ancora ai "fondamentali", lo stesso il debuttante (in Alpha Tauri) Yuki Tsunoda e Pierre Gasly fermo ai box causa Covid, l'olandese prepara fisico e mente alla prossima sfida al regno Mercedes.

Non ha bisogno di ripassare procedure, riunirsi con gli ingegneri, allenarsi con monoposto vecchie di due anni, rilasciare roboanti dichiarazioni di sfida: a Max Verstappen serve solo montare (tra poco più di un mese nei test di Sakhir) sulla nuova RB17 per iniziare a dare sostanza all'ultimo assalto targato Honda al Mondiale. Nel frattempo Max gestisce "in proprio" la preparazione precampionato con esercizi indoor non esattamente banali e con sedute (si da per dire) di running su percorsi panoramici "vista Mediterraneo".

Vincitore dell'ultimo Gp della scorsa stagione - un mese e mezzo fa ad Abu Dhabi - Verstappen sogna un 2021 da sfida diretta con Lewis Hamilton o addirittura qualcosa... di più nel caso - clamoroso! - di anno sabbatico o di uscita di scena del Re Nero, eventualità alla quale noi per primi non crediamo. Sarà comunque un anno di svolta per il 23enne pilota di Hasselt che, dopo aver "tritato" un compagno di squadra dopo l'altro alla Red Bull, sarà affiancato quest'anno da un uomo d'esperienza come Sergio Perez ma soprattutto - causa l'ormai prossima uscita di scena della Honda - potrebbe essere l'uomo mercato della prossima estate. Soprattutto nel caso Red Bull non potesse continuare a gestire in proprio la power unit giapponese: operazione possibile solo in caso di "congelamento" dello sviluppo della power unit stessa. Eventualità osteggiata da Ferrari ed Alpine (ex Renault), mentre Toto Wolff per Mercedes ha fatto sapere che no si opporrà. Nell'attesa, per Vesrstappen la cosa migliore èfarsi trovare pronti, preparati e tonici!