Sprofondo Mercedes, Hamilton: "Non sappiamo perché siamo fuori dalla top 10"

Bottas: "La macchina scivola molto"

Venerdì da dimenticare per la Mercedes a Baku: Hamilton ha chiuso all'undicesimo posto e Bottas addirittura sedicesimo. Prove libere nere e tanti punti interrogativi: "Siamo senza dubbio indietro a livello di tempo sul giro e gli ingegneri dovranno mettersi al lavoro analizzando i dati per trovare delle soluzioni. Non è facile essere fuori dalla top-10, anche perché non so perché", le parole del campione del mondo.

Assetto sicuramente da migliorare: "La simulazione del passo gara è andata meglio. Non mi sono sentito bene al volante nelle PL2, ho spinto, ma la macchina ha dei limiti. Sento di poter essere più veloce, ma mi manca il grip. Ci lavoreremo".

C'è tanto rammarico: "In mattinata avevo guidato bene completando tutti i giri che ci eravamo prefissati. Ho solo commesso un errore bloccando la gomma. Mi sono trovato meglio nelle PL1, nelle PL2 semplicemente più di così non ho potuto fare”.

Senza soluzione anche il compagno Bottas: "Dire che siamo un po’ in difficoltà non è la frase giusta. È stata una giornata molto complicata per noi, ci manca chiaramente il passo. Mi pare una questione di aderenza, il bilanciamento non è così lontano dall’ideale, ma la macchina è stata imprevedibile perché manca di aderenza, continuiamo a scivolare per tutto il circuito. Sarà una nottata molto lunga“.