Sprint Shootout: due McLaren in prima fila davanti a Verstappen, terza fila rosso Ferrari

GP QATAR F.1

Doppietta dello storico team britannico nelle complicate qualifiche della gara Sprint

© Getty Images Al termine da una qualifica Sprint "martoriata" (e in un certo senso falsata") dalle cancellazioni di tempi per superamento dei track limits, la pole per il mini-GP del sabato sera a Losail va a Oscar Piastri che precede di 82 millesimi il compagno di squadra Lando Norris per una clamorosa prima fila tutta McLaren. Dala seconda scatteranno invece il "candidato" (al terzo titolo) Max Verstappen (+0.192) e George Russell (+0.387) con la Mercedes. Terza fila tutta Ferrari grazie al quinto tempo di Carlos Sainz (+0.701) e al sesto di Charles Leclerc (+0.793). Dietro alle due SF-23 di Maranello prenderanno posto sullo schieramento di partenza Nico Hulkenberg e Sergio Perez. Il tedesco del Team Haas chiude a 886 millesimi da Piastri, il messicano prosegue nel suo trend al ribasso staccando l'ottavo tempo a 928 millesimi dalla vetta. A chiudere la top ten (dalla quale rimane escluso Lewis Hamilton-dodicesimo tempo e sesta fila con Pierre Gasly) sono Fernando Alonso ed Esteban Ocon, con lo spagnolo retrocesso alla nona casella per aver oltrepassato i limiti della pista nel giro che gli aveva consentito di mettersi davanti alle due Ferrari. Un'infrazione, quella dei track limits, che ha colpito più o meno tutti i piloti in pista, Verstappen compreso. Soprattutto una tematica sulla quale riflettere e sulla quale Formula One e FIA dovranno prendere provvedimenti e applicare correttivi in vista almeno della prossima stagione.

© Getty Images

LE DICHIARAZIONI

"Sono molto felice, avrei voluto fare la pole ieri ma va ben così. Ci ho messo un po' ma poi nella fase finale sono riuscito a mettere insieme il giro perfetti. Non vedo l'ora di schierarmi al via. Stare nei track limits è difficile ma soprattutto siamo preoccupati per l'integrità degli pneumatici: sarà il fattore decisivo. Io parto davanti, penserò solo a rimanere davanti a tutti. Sarà dura ma ci proverò. (Oscar Piastri)

"Sono contento per Oscar. Per quanto mi riguarda, non sono pienamente soddisfatto. Avrei potuto e forse dovuto fare la pole sia ieri che oggi. Ho commesso degli errori, non sono riuscito a mettere insieme un giro veramente pulito. La nostra macchina adesso è veloce, tocca a me essere alla sua altezza e per ora non lo sono". (Lando Norris)

"Oggi è stato piuttosto complicato, anche per il vento e di sicuro non ho fatto il giro della vita. Va bene così, sarà più interessante. Non abbiamo messo tutto insieme. Dipenderà tutto dalla gestione gomme e dal vento". (Max Verstappen)

© Getty Images

"Sapevo che avremmo fatto fatica con l'assetto e in particolare con il posteriore, le gomme surriscaldavano. Con le temperature serali dovrebbe andare meglio. Non sarà semplice superare, mi aspetto un gara difficile. Punto soprattutto sul GP della domenica". (Charles Leclerc)

"Pista imprevedibile e condizioni complicate ma oggi è andata meglio rispetto a ieri: una qualifica Sprint più solida, siamo abbastanza competitivi. Stiamo apportando le poche modifiche che il regolamento consente con questo format di weekend, anche a livello di gomme ma possiamo cambiare poco". (Carlos Sainz)