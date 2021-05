Sparco: disegna la scarpa che indosserà Raikkonen

KIMI'S CREATOR CHALLENGE

Poi verranno messe all’asta per supportare l’organizzazione per i diritti dei bambini Save the Children

Acer, partner ufficiale di Alfa Romeo Racing ORLEN, annuncia un nuovo contest di design internazionale in associazione con Alfa Romeo Racing ORLEN, Sparco® e il pilota, campione di Formula 1, Kimi Räikkönen – Kimi’s Creator Challlenge. Il contest è aperto ai creators che sono invitati a disegnare le scarpe racing che verranno indossate da Kimi, una delle figure più popolari e iconiche nel mondo dello sport ad uno dei prossimi weekend del Gran Premio di Formula Uno e che, in un secondo momento, verranno messe all’asta per supportare l’organizzazione per i diritti dei bambini Save the Children.

Come partecipare al Kimi’s Creator Challlenge:

I partecipanti possono scaricare un template e le istruzioni attraverso la landing page del sito, la registrazione e l’upload del proprio disegno potrà essere fatta sulla medesima pagina.

I tre migliori design verranno selezionati attraverso una votazione online. Il vincitore finale verrà selezionato dalla giuria composta da Kimi Räikkönen, Acer, Alfa Romeo Racing ORLEN e Sparco®.

Il design vincente verrà donato da Sparco®, successivamente indossato durante il weekend di gara, autografato da Kimi Räikkönen e messo all’asta insieme ad un notebook ConceptD 7 abbinato, per raccogliere fondi per Save the Children.

Il vincitore verrà annunciato a metà Giugno e premiato con un ConceptD Creator Studio (ConceptD 300 workstation e Monitor CP).

“La partnership con Alfa Romeo Racing ORLEN è un modo per noi di lavorare e interagire attivamente con i creator e, allo stesso tempo di far crescere l’impegno RSI di Acer. Sostenendo progetti volti all’istruzione dei bambini, si riesce a fornire loro un futuro pieno di possibilità e speranza ma anche a rafforzare l’importanza di partnership influenti come questa. Siamo molto grati per il lavoro che viene fatto da Save the Children e fieri che Acer possa sostenerli,” dice Hajo Blingen, Vice Presidente di Marketing, Acer EMEA. “Ispirati dall’alta gamma di soluzioni workstation di Acer ConceptD, abbiamo deciso di lasciare che i creators fossero creators e che disegnassero le scarpe racing di Kimi, scatenando la loro creatività ed espressione personale, tutto per una causa d’importanza vitale.”

“Creare sinergie tra i nostri partner è sempre stato un obbiettivo chiave del dipartimento commerciale del team,” dice Yan Lenfort, Commercial Director di Alfa Romeo Racing ORLEN. “Non solo aiutiamo i nostri partner nella creazione di valore attraverso campagne che hanno un grande impatto, ma massimizziamo anche il loro ritorno sugli investimenti utilizzando i loro rispettivi asset contrattuali nel modo più efficiente possibile. Con questo progetto in particolare, il concetto di una partnership significativa è esemplificato dal supporto diretto a bambini in bisogno di aiuto attraverso la nostra relazione con l’organizzazione non profit Save the Children. Non solo ci siamo divertiti tantissimo a sviluppare questo progetto, sappiamo anche che stiamo facendo del bene. Per noi, questa è l’equazione perfetta per una partnership attiva.”

Giuria internazionale

I tre migliori design saranno giudicati da una stimata giuria, composta da Frédéric Vasseur, Capo del Team Alfa Romeo Racing ORLEN; Hajo Bligen, Vice Presidente Marketing, Acer Europa; Daniela Vignale, Manager Motorsport, Sparco®; e infine da Kimi Räikkönen.

I giudici decreteranno i tre finalisti in base a originalità, impatto emotivo, estetica e fattibilità tecnica. Il vincitore finale verrà premiato con un ConceptD Creator Studio e avrà modo di vedere il suo design indossato durante uno dei prossimi Gran Premi di Formula Uno, seguito da un’asta di beneficenza di cui tutti i ricavati andranno a Save the Children.

Kimi’s Creator Challenge sarà disponibile in più di 15 nazioni 1, in collaborazione con rivenditori digitali e non che sono partner e funzionerà anche come piattaforma per la promozione di prodotti speciali. Per ulteriori dettagli su come partecipare e inviare il proprio design visitate la pagina Kimi’s Creator Challenge.