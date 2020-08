Spa-Francorchamps Libere 2, Leclerc e Vettel nelle retrovie, Verstappen detta il ritmo

GP BELGIO F.1 PROVE LIBERE 2

di

STEFANO GATTI

Crisi profonda per la Ferrari a Spa-Francorchamps. Charles Leclerc e Sebastian Vettel non vanno al di là del 15esimo e del 17esimo tempo nel secondo turno di prove libere del GP del Belgio. Ritardo ben superiore al secondo e mezzo per il monegasco (+1.696) e di quasi due (+1.939) per il tedesco nei confronti di Max Verstappen che stacca il miglior tempo davanti alla sorprendente Renault di Daniel Ricciardo (+0.048) ed alla Mercedes di Lewis Hamilton (+0.096).

Un anno fa Charles Leclerc metteva a segno a Spa-Francorchamps la pole position ed a seguire la sua prima vittoria nel Gran Premio del Belgio, che la Ferrari aveva vinto anche nel 2018 con Sebastian Vettel. Dodici mesi dopo, appunto, il mondo è andato... in testacoda: le Rosse sono irriconoscibili e chiudono i due turni di prove libere lontane dalla top ten della classifica e lontanissime dal vertice. Da Mercedes e Red Bull e dietro anche a Renault, Racing Point, McLaren e poi ancora Alpha Tauri e Alfa Romeo. Dopo il 14esimo ed il 15esimo tempo del mattino, Leclerc e Vettel peggiorano le rispettive "performances" nel turno pomeridiano e non vanno al di là del 15simo tempo per il monegasco ed il 17esimo per il tedesco. La SF1000 non spinge a sufficienza sui lunghissimi rettifili fiancheggiati dalle foreste delle Ardenne, Seb e Charles restano appunto alle spalle delle Alfa Romeo (spinte dalla power unit di Maranello) di Antonio Giovinazzi (13esimo) e di Kimi Raikkonen (14esimo), quest'ultimo il pilota più vincente a Spa-Francorchamps tra quelli in pista nel weekend: per il finlandese due successi con la McLaren e due proprio con la Ferrari.

Il ritardo delle Rosse dal vertice è preoccupante e lascia intravvedere scenari parecchio foschi per le qualifiche del sabato: Leclerc è distante un secondo e sette decimi dache ha firmato il miglior tempo, Vettel quasi due. L'olandese della Red Bull si rivela un mastino ogni volta che scende in pista, deciso a puntare alla prima fila delle qualifiche, per poi giocarsi fino in fondo le proprie carte alla domenica. E non solo nella caccia al primo successo personale in quello che resta il suo GP di casa, almeno fino all'anno prossimo, quando si correrà il Gp d'Olanda cancellato quest'anno. Già davanti a Valtteri Bottas nella classifica generale, tra Spa e Monza Max si gioca una fetta consistente delle proprie chances di restare agganciato al treno iridato e quindi a tiro del leader

Il "Re Nero" - terzo a 96 millesimi da Verstappen - ha chiuso il venerdì belga senza svettare, visto che al mattino era stato preceduto di 69 millesimi dal compagno di squadra(che festeggia oggi il suo 31esimo compleanno). Davanti ad Hamilton (e con un distacco dal vertice esattamente la metà del suo-48 millesimi) ha chiuso la sessioneche però non ha completato il turno: la sua Renault è ammutolita appena dopo lo scollinamento in cima alla salita del Raidillon per un problema di pressione idraulica. Red Bull conferma il suo ottimo stato di forma piazzandoin quarta posizione davanti alla migliore delle, quella di Sergio Perez (Stroll è solo 11esimo). Seguono Bottas in sesta posizione davanti a Norris, Ocon e Sainz, con l'Alpha Tauri dia chiudere la top ten, staccato di 856 millesimi di secondo da Verstappen, mentre il suo compagno di squadra Daniil Kvyat è dodicesimo e precedeche - in attesa di tempi migliori - si piazza come detto tredicesimo ma si toglie la soddisfazione di battere di 35 millesimi l'Alfa Romeo gemella del quattro volte re di Spa Raikkonen, che a sua volta precede (distanziandola di mezzo secondo) la "migliore" delle Ferrari, quella di Leclerc...