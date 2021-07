Silverstone calling: il GP d'Inghilterra punto di svolta 2021 (ed oltre...) per Hamilton, Russell e Norris

FORMULA 1

Il pilota della Williams chiama a raccolta il sette volte iridato ed il collega della McLaren in vista di un weekend ad altssima intensità.

di

STEFANO GATTI

"Silverstone, we're coming for you". Alla vigilia del Gran Premio di casa, George Russell preme a fondo sul pedale dell'acceleratore dell'orgoglio britannico ferito dalla sconfitta con l'Italia nella finale di Euro 2020 e coinvolge nella "causa" i connazionali Hamilton e Norris. Per tutti e tre, il decimo appuntamento del Mondiale rappresenta un passaggio-chiave della stagione ma anche... delle rispettive carriere.

Lewis punta a fermare lo strapotere di Max Verstappen e della Red Bull, Lando è pronto ad andare all'assalto della terza posizione nella classifica generale, George attende l'annuncio del suo passaggio alla Mercedes per il 2022 che, secondo alcuni, potrebbe essere annunciato proprio nel corso del weekend di Silverstone. Nel frattempo il 23enne pilota di King's Lynn "ruba" il tempo nientemeno che al Re Nero e "profetizza" il rilancio british in occasione del GP d'Inghilterra che avrà luogo ad una settimana esatta dalla sconfitta della nazionale inglese nella finale di Euro 2020. Da Wembley a Silverstone, insomma, da un tempio (pagano e sportivo) ad un altro. Russell pubblica sui social una foto che lo ritrae insieme ad Hamilton e e Norris ed un grido di battaglia ("Silverstone, we're coming for you") che richiama vagamente il poco fortunato '"It's coming home" calcistico dei giorni scorsi!

E se le motivazioni di "Prince" George sono altissime (Silverstone o non Silverstone la svolta decisiva della sua carriera è ormai dietro l'angolo), la gara di casa presente carattere di... imprescindibilità per Hamilton (che Russell affiancherà e sfiderà ad armi finalmente pari nel 2022) e per il connazionale che a suon di risultati sta rendendo - sportivamente s'intende - un inferno la vita di Daniel Ricciardo alla McLaren!

Per il sette volte iridato (ma anche sette volte vincitore del GP d'Inghilterra), la gara di casa rappresenta già un sorta di appuntamento obbligato con una vittoria che - incredibilmente - manca lui ed alla Mercedes da ormai più di due mesi (GP di Spagna d domenica 9 maggio a Barcellona). Già messi alle spalle i due ferraristi e pure Bottas, sulle traiettorie mandate a memoria negli anni di Maggotts, Becketts e Stowe invece Lando ha un'occasione d'oro per colmare il gap di soli tre punti (104 a 101) che lo divide da Sergio Perez, attualmente terzo della classifica generale. Ed anche se (dopo la sconfitta della sua nazionale ed il furto dell'orologio subito domenica scorsa all'uscita da Wembley) a Norris non è il caso di parlare di calcio e... dintorni, l'operazione-sorpasso nei confronti del messicano (nel 2020 assente nella doublehader di Silverstone per positività al Covid) potrebbe assomigliare da vicino ad un.. rigore a porta vuota!