Si chiama C42 la nuova Alfa Romeo-Ferrari di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou

L'agenda delle presentazioni delle monoposto che disputeranno il Mondiale 2022 si arricchisce di una nuova data: domenica 27 febbraio sarà infatti presentata l'Alfa Romeo C42 powered by Ferrari. Presentata e non svelata in quanto - per quel giorno - la monoposto sarà reduce dalla prime sessione di test precampionato di Barcellona, con una livra-test (diversa da quella definitiva...) ed affidata all'inedita coppia di piloti formata da Valtteri Bottas e da Guanyu Zhou.