Sainz: "Ho dovuto rivoluzionare il mio stile ma ho imparato tantissimo"

Il ferrarista spagnolo tira le somme della sua altalenante seconda stagione a Maranello

© Getty Images "È un un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto". Si potrebbe riassumere così, con un tormentone canoro di qualche anno fa, la seconda stagione di Carlos Sainz sulla Ferrari. Nel senso alfanumerico del termine: F1-75, la monoposto che ha costretto lo spagnolo a rivoltare come un calzino tutto il suo precedente know-how al volante. Missione coronata da successo con la vittoria di Silverstone (la sua prima nella massima formula), rimasta però in buona sostanza al palo, causa involuzione della monoposto ma soprattutto dell'approccio della loro gestione in pista. Carlos ha finito per "soccombere" in classifica nei confronti del compagno di squadra Leclerc, per un bilancio finale da amaro in bocca ed un futuro... incerto, sicuramente legato all'identità del Team Principal che il primo giorno del nuovo anno varcherà i cancelli di Maranello.

In un'intervista rilasciata alla pagina web ufficiale della Formula Uno, Sainz ha riassunto il cammino percorso lungo una stagione complicatissima, dalla quale provare a strizzare fuori qualche insegnamento utile per il futuro, che è poi "drammaticamente" dietro l'angolo e che per la Ferrari si presenta "oggettivamente" già in salita.

“In tutta onestà, credo di avere imparato molto dagli alti e bassi di una stagione che per me era iniziata subito in salita, alle prese con difficoltà che probabilmente non mi sarei aspettato di incontrare. Sotto questo aspetto, sono molto orgoglioso di come ho recuperato nel corso dell'anno, del modo in cui ho mantenuto alte le motivazioni, nonostante gli alti e i bassi e le delusioni alle quali siamo andati incontro. Nonostante molti ritiri, come squadra ed anche dal punto di vista individuale siamo riusciti a salvare la stagione ed io in particolare sono tornato a guidare al livello al quale so di poter guidare. Quindi conserverò gli aspetti positivi di questa stagione e ne farò tesoro.

In un certo senso, questo è stato l'anno nel corso del quale ho imparato di più, a parte il 2015, al mio esordio in Formula Uno. Nel mezzo, ho avuto anni più semplici ed altri invece più difficili, mai però quanto il 2022! Nelle prime cinque o sei gare con la macchina di quest'anno non sono mai stato competitivo, mi sono dovuto impegnare a fondo per adattare il mio stile di guida ed al tempo stesso per adattare un po' la macchina al mio stile. Ho dovuto mettere da parte la mia esperienza precedente e resettare il mio modo di guidare e questo processo non è stato istantaneo. Poi però, quando è scattato il clic, ho avvertito un gran salto in avanti nelle mie capacità e nel mio sviluppo, ed ho imparato tantissimo".