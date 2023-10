  Sainz: "Con la soft non abbiamo imparato niente". Leclerc: "Era comunque la scelta giusta"

© Getty Images

"Con la soft oggi non abbiamo imparato niente, anche perché poi non ci servirà nel Gran Premio. Il vento ci ha procurato meno problemi ma resta il rischio di graining. Insomma, è andata un po' meglio ma, vediamo nel Gran Premio". Carlos Sainz archivia così, con poche parole, una prestazione andata in calando, per diretta conseguenza del degrado del treno di soft montato sulle sua SF-23. Sesto posto finale per il madrileno. Da parte sua, Charles Leclerc conferma che la soft al via era la scelta corretta ma chiude il suo sabato con il tredicesimo posto finale. Settimo davanti alla bandiera a scacchi, il monegasco viene punito con l'aggiunta di cinque secondi al suo tempo finale per avere più volte (quattro) oltrepassato il bordo esterno della pista. Nella sfida per il secondo posto tra i Costruttori, la Scuderia mette così in cascina tre soli punti contro i nove della Mercedes. La classifica generale dice ora: Mercedes 314 punti, Ferrari 288.