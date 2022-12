Sainz ci crede: "Pronti alla sfida con Verstappen e... occhio alla Mercedes"

FORMULA 1

Il ferrarista spagnolo ottimista e ambizioso in vista della sua terza stagione in rosso

© Getty Images "Vorrei essere stato più a mio agio in macchina ad inizio stagione, in modo da rendere la vita un po' più complicata a Verstappen e - insieme a Charles - dare vita ad una sfida più combattuta". Metabolizzato apparentemente senza particolari "mal di pancia" il cambio della guardia tra Mattia Binotto e Frederic Vasseur nel ruolo di Team Principal, Carlos Sainz lancia un ultimo sguardo all'indietro, prima di focalizzare la missione 2023: scattare al "semaforo" della nuova stagione dal "top level" raggiunto nella seconda metà di quest'anno.

© Getty Images

"Bisogna ammettere che Max ha fatto una stagione eccezionale, ha ampiamente meritato. Red Bull ha chiuso il Mondiale con una macchina nettamente superiore, ma non era così ad inizio anno, quindi bisogna rendergliene merito. Il mio obiettivo per il 2023 è ripartire dal livello che ho raggiunto quest'anno - che è piuttosto alto - e rendere le cose un po' più difficili a Max".

Per il madrileno, il primo obiettivo è insomma quello di produrre un approccio esente dalle esitazioni del 2022: un avvio tutt'altro che negativo - come lo stesso Carlos tiene giustamente a sottolineare - ma che ha pesato da un lato sulle chances della Ferrari di sottrarre più punti alla concorrenza nelle battute iniziali della stagione, dall'altro sulle sue ambizioni personali di brillare nel confronto interno con Charles Leclerc, che aveva peraltro battuto nel 2021, alla sua stagione d'esordio con la Rossa.

© Getty Images

Certo, nulla sarebbe verosimilmente ambiato nell'esito finale del Mondiale: troppo forte Verstappen, troppo performante la Red Bull ma soprattutto diverse e svantaggiose - per la Ferrari - le curve di rendimento della Scuderia e dei Tori, che si sono di fatto incrociate ad inizio estate, quando lo stesso Sainz ha colto a Silverstone la prima vittoria nel Mondiale ed il suo compagno la terza... ed ultima del 2022. Quello che è stato è stato, speranze ed ambizioni sono ora puntate sul nuovo anno e sulla rivincita con gli avversari in blu. Per Sainz però il duello potrebbe allargarsi ed assumere la forma di un insidioso "triello".

"Nuovo anno, nuova macchina, anche alcuni ritocchi al regolamento. Abbiamo un'altra chance e io sono assolutamente certo che la Ferrari mi metterà a disposizione una vettura competitiva almeno quanto quella di quest'anno e che sapremo fare tesoro degli errori commessi quest'anno, a partire da me. Siamo pronti, saremo di nuovo là davanti. Mi incuriosisce la Mercedes, credo che si unirà alla sfida".